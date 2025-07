Remco Evenepoel (25) is al sinds zijn tienerjaren een fenomeen in het wielerpeloton. De Belg won al twee keer olympisch goud, werd meermaals wereldkampioen en won al een grote ronde. Dat alles deed hij met zijn vrouw Oumi Rayane aan zijn zijde. De jeugdliefde trouwde al op jonge leeftijd met Evenepoel, hoewel ze kort daarvoor nog uit elkaar gingen. Evenepoel won de vijde etappe in de Tour de France en daar was zijn vrouw ook bij aanwezig.

Oumi, of eigenlijk Oumaïma, is een Belgische met Marokkaanse roots. Al bijna haar hele leven is ze onlosmakelijk verbonden met haar man. Ze woonde lange tijd in Marokko, maar verhuisde als tiener naar het plaatsje Schepdaal. Daar leerde ze haar latere man kennen. Ze gingen zelfs naar dezelfde middelbare school en woonden in dezelfde straat. Uiteindelijk kregen ze een relatie op 17 oktober 2017. Een bijzondere datum, waarover later meer.

Dit is de vrouw van Wout van Aert: Sarah De Bie beleefde traumatische dag in Tour de France na drama voor jeugdliefde Wout van Aert is al tijden een van de beste wielrenners ter wereld. Een bijkomend effect daarvan: zijn geliefde komt ook geregeld in de spotlights. Van Aert is al jarenlang samen met Sarah De Bie. De twee kwamen als kleine kinderen met elkaar in aanraking en zijn inmiddels gelukkig getrouwd. Al zorgde het beroep van Van Aert tijdens de Tour de France ook voor een trauma.

Relatie bleek niet te combineren

De ambitieuze Rayane wilde echter niet zomaar alles opgeven voor haar geliefde. Daardoor kwam er enkele jaren later, in 2019, een eind aan de liefdesrelatie. Een moeilijke keuze, want ze gingen zeker niet met ruzie uit elkaar. "Zij wil nog studeren en het zou echt moeilijk worden", vertelde Evenepoel destijds aan Het Nieuwsblad. "We gaan als vrienden uit elkaar en blijven contact houden." Evenepoel moest namelijk trainen in Monaco en dat viel niet te combineren met Oumi's studie.

Dit is Remco Evenepoel: topwielrenner was groot talent bij PSV en ontplofte na opmerking over jeugdliefde Oumi Rayane Wat goed is komt snel, heel snel in het geval van Remco Evenepoel. De Belgische wielrenner is pas 25 jaar, maar heeft een prijzenkast die al hoort bij een van de beste renners van deze eeuw. En terwijl de man die al bijna zijn hele leven gelukkig is met dezelfde vrouw bijna doorbrak in een andere mondiale sport.

Trouwen op 22-jarige leeftijd

Zij studeerde Toegepaste Economische Wetenschappenen, deed ook wat modellenwerk en hervond het liefdesgeluk met Evenepoel. En daar komt de desbetreffende 17 oktober weer terug: op die dag in 2022 gaven ze elkaar het ja-woord. De 22-jarigen trouwden met elkaar, trokken voor een huwelijksreis naar de Malediven en gingen niet veel later voor het eerst samenwonen in Spanje. Evenepoel heeft zelfs de achternaam van zijn geliefde aangenomen, zo blijkt uit zijn Instagramprofiel.

Met de inmiddels afgestudeerde Rayane aan zijn zijde boekte Evenepoel ondertussen de grootste successen. Hij won de Ronde van Spanje, werd drie keer wereldkampioen bij de profs en pakte twee olympische titels. Zijn vrouw is nagenoeg altijd bij wedstrijden en zij straalt dus geregeld naast Evenepoel en het eremetaal.

Uitspraken over familie zorgen voor woeste Evenepoel

Hoe belangrijk Rayane en de overige familieleden zijn voor Evenepoel, blijkt wel uit het feit dat hij hen veelvuldig bedankt bij de zoveelste goede prestatie. Hij pikt het ook niet als er volgens hem onwaarheden worden gezegd over zijn vrouw en dat deed dit voorjaar een hoop stof opwaaien in België. Na uitspraken van de journalist Ruben Van Gucht reageerde de olympisch kampioen ziedend.

Rel rond Belgische topwielrenner krijgt staartje: familie dreigt met juridische stappen Het is behoorlijk onrustig rond Remco Evenepoel. De Belgische wielrenner reageerde maandag woedend op uitspraken van een sportjournalist over de familie van zijn vrouw Oumi Rayane. Ondertussen hebben hij en zijn geliefde ook te maken met racistische opmerkingen en de familie van de renner geeft aan dat er mogelijk juridische stappen gaan volgen.

Van Gucht claimde dat Evenepoel 'probeert voor hen (de schoonfamilie) te zorgen'. Volgens Evenepoel is het pertinent onwaar dat hij hen financieel onderhoudt. "Oumi was mijn buurmeisje. Haar ouders wonen op amper 200 meter van de mijne in Schepdaal. Iedereen die daar woont, weet dat ze in een prachtige villa wonen. Een kast van een huis." Evenpoel schetst vervolgens ze elkaar als van kinds af aan kennen. "Nog ver voor er sprake was van geld, roem of wat dan ook."

Belgische toprenner over de rooie in rel rond 'absurde uitspraken': 'Dit is complete onzin' De Belgische wielerwereld is sinds maandagavond plots in rep en roer. Topwielrenner Remco Evenepoel heeft in een uitgebreid statement uitgehaald naar sportjournalist Ruben Van Gucht. De journalist deelde dat Evenepoel voor de familie van zijn vrouw zorgde. Dit viel totaal in het verkeerde keelgat.

Duidelijke reactie

Rayane reageerde in eerste instantie niet in het openbaar, maar deed dat een paar dagen later wel. Ze liet haar werkoutfit zien en had daarbij de nietsverhullende tekst: "Onthoud dat je niets van mijn leven weet. Ik toon je nog geen één procent ervan."

Vrouw van topwielrenner Remco Evenepoel haalt ongenadig hard uit naar journalist in enorme rel De vrouw van de Belgische wielrenner Remco Evenepoel is onbedoeld het middelpunt van een gigantische rel geworden. Oumi Rayane (25) slaat nu terug naar de journalist die onaardige dingen zei over haar en haar familie.

Samen kracht halen uit het geloof

Evenepoel en Rayane lijken de boel dus goed te verdelen. En ze hebben nog iets waar ze gezamenlijk mee bezig zijn: het geloof. Samen bidden ze veelvuldig. Onlangs gaf de renner bij VRT aan hoe hij kracht haalt uit de Islam, samen met Rayane. "Het helpt me om door het leven te gaan. Het is heel mooi."

Hij gebruikte het geloof bijvoorbeeld na zijn meest recente val. Rayane kreeg te maken met een gehavende partner, want eind 2024 klapte Evenepoel in volle vaart op een autodeur. Evenepoel moest maanden revalideren, maar haalde veel kracht uit zijn geliefde én het geloof.

Fysiek en mentaal zware maanden

Uiteindelijk keerde Evenepoel na een lang herstel dit voorjaar terug in het peloton. Hij won meteen de Brabantse Pijl. Na afloop deelde Rayane een openhartig bericht, waarin ze duidelijk maakte dat het ook voor haar loodzware tijden waren. "De afgelopen maanden waren zowel fysiek als mentaal heel zwaar. Ja, de hoogepunten van de afgelopen seizoen waren ongelooflijk, maar daardoor voelden we de dieptepunten ook nog dieper."

Vrouw van Belgische topwielrenner blikt terug op zware periode: 'Dieptepunten nog dieper' Wielrenner Remco Evenepoel en zijn vrouw Oumi Rayane hebben een zware periode achter de rug. De 25-jarige Belg klapte in december tijdens een training op een openstaande autodeur en brak van alles. 'De afgelopen maanden waren zowel fysiek als mentaal heel zwaar.'

In een dankwoord aan haar omgeving deelde het duo nog wat wijsheden, die aantonen dat ze dezelfde idealen hebben. "Het is makkelijk om mensen naast je te hebben in goede tijden, maar op de moeilijke momenten zie je wie er écht voor je is."

Juichen in Tour de France

Evenepoel is een van de favorieten in het algemeen klassement tijdens de Tour de France. Hij heeft geduchte concurrenten met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, maar eindigde de vorige Tour de France op het podium. Met zijn vrouw als steun en toeverlaat hoopt hij deze Tour opnieuw op succes. In de vijfde etappe won Evenepoel de tijdrit van en naar Caen. In de Franse stad vloog ze de winnaar van de etappe meteen om de nek.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.