Drama dreigt voor Mark Cavendish in Tour de France: oud-wereldkampioen moet kotsen en lijdt in de bloedhitte

Mark Cavendish beleeft een loodzware eerste paar uur in de Tour de France. De 39-jarige sprinter ziet enorm af in de eerste etappe, die wordt verreden onder zware omstandigheden. De Brit moest al vroeg in de etappe lossen en moest bergop zelfs meermaals overgeven.

Al tijdens de eerste beklimming moest de oud-wereldkampioen het peloton laten gaan. Hij werd op dat moment omringd door vier ploeggenoten, waaronder de Nederlander Cees Bol. Die zag op een gegeven moment dat zijn sprinter het zo zwaar had in de hitte dat hij zelfs een paar keer moest overgeven op de fiets. Met nog een aantal uur te gaan, is het de vraag of Cavendish de finish wel haalt. En als hij dat doet, moet hij nog oppassen voor de tijdslimiet.

🚴‍♂️🇫🇷 | Het gaat niet goed met Mark Cavendish. Zelfs het halen van de tijdslimiet lijkt een flinke opgave voor de sprinter.. 🥵​🥵​ ​ #TDF2024



June 29, 2024

Kort na Cavendish moesten ook sprinters als Fabio Jakobsen en Fernando Gaviria lossen. Zij zagen er wel een stukje frisser uit dan Cavendish, die zichtbaar aan het lijden was. Hij moet nog een paar uur vol zien te houden en hopen dat hij zich snel beter voelt. Mogelijk is hij bevangen door de warmte in Italië. De renners moeten in de eerste etappe temperaturen van ongeveer 35 graden doorstaan. Ploeggenoten en andere renners spoten gedurende de etappe al een paar keer een bidon leeg in nek van de sprinter.

Live Tour de France 2024 | Nederlander in kopgroep tijdens eerste rit, wie pakt de gele trui? De 111de editie van Ronde van Frankrijk gaat zaterdag 29 juni van start met een uitdagende etappe. Ondanks dat de finish niet bergop ligt, moet de winnaar van de openingsrit goed kunnen klimmen. Met zeven beklimmingen en 3.600 hoogtemeters moeten de klassementsmannen direct bij de les zijn. Vanaf 12.40 uur ging het peloton los. Al vroeg moesten de nodige sprinters de grote groep laten gaan. In de kopgroep zit de Nederlander Frank van den Broek.

Recordjacht in gevaar

Cavendish is misschien wel de grootste sprinter uit de geschiedenis van het wielrennen. De Brit won al 34 keer een Tour-etappe. Net zo veel als de iconische Belg Eddy Merckx. Cavendish werd vorig jaar een keer tweede in een etappe en miste zo het record op een haar na. Het is voor hem te hopen dat hij deze lijdensweg doorstaat en later in de Tour nog een poging kan wagen.

