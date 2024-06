Dit is de eerste uitvaller in de Tour de France

Wielrenner Michele Gazzoli is de eerste uitvaller in deze Tour de France. De Italiaan van Astana hield er met nog ruim negentig kilometer te gaan in de eerste etappe van Florence naar Rimini mee op. Gazzoli reed met ploeggenoten Mark Cavendish, Cees Bol, Michael Mørkøv en Davide Ballerini op ruime achterstand van de kopgroep en het peloton.

De 25-jarige Italiaan is sinds 2022 in dienst van Astana. Van augustus 2022 tot en met dezelfde maand vorig jaar zat hij een schorsing uit na positief te zijn getest op een verboden middel in de Ronde van de Algarve in 2022. In eigen land moest hij halverwege de eerste etappe van de Tour de France al opgeven.

Live Tour de France 2024 | Nederlander valt op tijdens eerste rit, wie pakt de gele trui? De 111de editie van Ronde van Frankrijk gaat zaterdag 29 juni van start met een uitdagende etappe. Ondanks dat de finish niet bergop ligt, moet de winnaar van de openingsrit goed kunnen klimmen. Met zeven beklimmingen en 3.600 hoogtemeters moeten de klassementsmannen direct bij de les zijn. Vanaf 12.40 uur ging het peloton los. Al vroeg moesten de nodige sprinters de grote groep laten gaan. In de kopgroep zit de Nederlander Frank van den Broek.

Zonder Gazzoli zijn er nog 175 renners in koers. Voor Astana is te hopen dat het daar bij blijft. Sprinter Cavendish rijdt met veel ploeggenoten ver achter het peloton. Hij ziet er slecht uit en moest zelfs een aantal keer overgeven in de bloedhitte. Het is in Italië meer dan dertig graden en dat maakt het, naast de hoogtemeters, een zware etappe.

Drama dreigt voor Mark Cavendish in Tour de France: oud-wereldkampioen moet kotsen en lijdt in de bloedhitte Mark Cavendish beleeft een loodzware eerste paar uur in de Tour de France. De 39-jarige sprinter ziet enorm af in de eerste etappe, die wordt verreden onder zware omstandigheden. De Brit moest al vroeg in de etappe lossen en moest bergop zelfs meermaals overgeven.

