Sensatie in Tour de France! Nederlander Frank van den Broek helpt ploeggenoot aan zege en gele trui

De eerste etappe van de Tour de France heeft meteen voor enorm spektakel gezorgd, met dank aan de Nederlander Frank van den Broek. De 23-jarige reed 200 kilometer op kop en bracht zo zijn ploeggenoot Romain Bardet naar een sensationele zege en de gele trui.

Al snel werd duidelijk dat de eerste etappe van Florence naar Rimini een loodzware zou worden. Niet alleen vanwege de Italiaanse hoogtemeters, maar ook vanwege de enorm hoge temperaturen in Italië. Sprinters als Mark Cavendish moesten er al heel snel af. De iconische sprinter ging zelfs meermaals over zijn nek. De ploeg van Tadej Pogacar voerde ondertussen het tempo richting de slotfase van de etappe op.

Mark Cavendish beleeft vreselijke eerste in Tour de France: oud-wereldkampioen moet kotsen en lijdt in de bloedhitte Mark Cavendish beleeft een loodzware eerste paar uur in de Tour de France. De 39-jarige sprinter ziet enorm af in de eerste etappe, die wordt verreden onder zware omstandigheden. De Brit moest al vroeg in de etappe lossen en vreesde even voor het niet halen van de tijdlimiet.

Romain Bardet, een ploeggenoot van de 23-jarige Van den Broek, sprong vervolgens weg uit het peloton. Hij kwam uiteindelijk bij Van den Broek, die later de prijs van de strijdlust kreeg omdat hij al onderdeel was van de vroege kopgroep. Die twee van team dsm-firmenich PostNL reden samen kilometers vooraan en wisten het net vol te houden tot de finish. Bardet mocht als eerste finishen en kreeg zo de zege dankzij de Nederlander in de schoot geworpen.

Het duo kwam juichend over de streep en Bardet (33) boekte waarschijnlijk de mooiste zege uit zijn loopbaan. Hij gebaarde tijdens het juichen vol trots naar Van den Broek, want zonder de Nederlander had de Fransman de rit nooit kunnen winnen.

