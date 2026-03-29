Een wielerkoers is dit weekend opgeschrikt door een hevig ongeluk. In Frankrijk kwam zaterdag een voertuig in botsing met meerdere renners in het peloton. De woede is groot na het incident, waarbij renners ook gewond raakten.

Tijdens de Grand Prix Gilbert-Bousquet ging het helemaal mis. Volgens Le Télégramme reden twee auto's per ongeluk het parcours op. Een motoragent van de organistatie reed vlak daarachter, schrok en moest vol in de remmen knijpen. Dat had grote gevolgen voor het peloton dat in aantocht was.

De wielrenners konden niet meer remmen en zodoende kwamen meerdere fietsers hard ten val. Een aantal van hen waren er slecht aan toe. Zo liep Thomas Garel van Mayenne-Monbana-Rapido twee breuken op. Louis Bourdoiseau van Moyon Pecy Manche Noramdie hield er een gebroken knieschijf aan over. Daarnaast waren er ook twee renners die met de vrees voor een hersenschudding naar het ziekenhuis moesten. De valpartij zorgde gelukkig niet voor levensbedreigende verwondingen.

'Moeten we wachten tot er iemand overlijdt?'

Uiteraard was de boosheid na afloop groot. Johan Le Bon, de organisator van de koers, was kwaad na het ongeluk. Hij roept op tot maatregelen. "Moeten we wachten tot er iemand overlijdt voordat er noodzakelijke maatregelen worden getroffen?", vraagt hij zich hardop af. "Dit zijn dingen die je niet hoort te zien bij een wielerwedstrijd. Ik helemaal van slag."

De wedstrijd lag door het ongeval lange tijd stil. Uiteindelijk werd de koers toch uitgereden. De zege in Landivisiau ging naar de 21-jarige Louka Lesueur van VC Rouen 76.

Visma geplaagd door bizar incident

Het incident in Frankrijk staat bovendien niet op zichzelf. Ook de Nederlandse ploeg Team Visma | Lease a Bike kreeg dit weekend te maken met een opmerkelijke en gevaarlijke situatie. Tijdens de Italiaanse etappekoers Coppi e Bartali werd het team geconfronteerd met agressieve toeschouwers, die zich misdroegen richting de ploegleidersauto.

Volgens de ploeg probeerde één persoon zelfs een fiets van het dak van de auto te stelen, terwijl een ander zich agressief gedroeg richting de inzittenden. De politie moest worden ingeschakeld om de situatie onder controle te krijgen.