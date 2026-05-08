De Giro d'Italia 2026 is helemaal los. Vrijdag stond de eerste etappe op het programma, waarin het peloton koerste in Bulgarije. De gehele etappe was vlak waardoor het uitkijken was naar de eindsprint. Uiteindelijk was het Paul Magnier die er met de zege van door ging. De koers werd op het eind volledig ontsierd door een grote valpartij, waardoor onder andere Dylan Groenewegen niet mee kon doen.

Vooraf hoopten veel Nederlandse wielerfans op succes van een landgenoot. Met onder meer Dylan Groenewegen en Casper van Uden zou dat vooraf ook serieus kunnen gebeuren, daar de twee Nederlanders bij de favorieten behoorden op de dagzege. Bovendien mocht de winnaar van de eerste etappe zich - uiteraard - opmaken voor tenminste één dag in het iconische wielershirt.

De koers verliep eigenlijk zoals van tevoren al werd verwacht. Twee renners van kleinere Italiaanse teams trokken er op uit om hun sponsor zichtbaar in beeld te brengen én met het oog op de bergtrui. Want ondanks dat de etappe volledig vlak is, koersten de renners wel tweemaal over een zeer, kort heuveltje. Uiteindelijk werden de vroege vluchters ingegrepen en was het toewerken naar de eindspurt.

Grote valpartij

Richting de laatste paar kilometers kwamen de sprintersploegen op. Vooral het Unibet Rose Rockets van Groenewegen en Lidl-Trek van Jonathan Milan kropen naar voren in de zoektocht naar de ideale positie. Maar in al het gedrang en gestress was het behoorlijk chaotisch, waardoor er een grote valpartij plaatsvond. Onder meer Groenewegen was daarbij betrokken, waarna hij niet meer in staat was om mee te strijden om de ritzege.

Uiteindelijk waren er slechts tien renners die nipt voor de valpartij reden, waardoor zij gingen vechten om het roze. De Fransman Paul Magnier toonde zich daarin de sterkste en pakte de overwinning én dus de leiderstrui. Hij bezorgde zijn Belgische ploeg Soudal Quick-Step een grote opsteker. De Deen Tobias Lund Andresen werd tweede, voor de Brit Ethan Vernon. Favoriet Jonathan Milan kwam te kort na een slechte timing.



De zorgen gaan uit naar de gesteldheid van Groenewegen, daar de Amsterdammer met veel pijn over de finish kwam. Voor hem is het een tragisch verloop van het doel, waar hij zo lang naar toe heeft gewerkt.

