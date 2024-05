Alweer een fikse domper voor Visma | Lease a Bike: wittetruidrager Cian Uijtdebroeks stapt af in Giro d'Italia

Cian Uijtdebroeks moet wegens ziekte afstappen in de Giro d'Italia. De Belg was de wittetruidrager en de nummer vijf in het algemeen klassement. Het is de volgende klap voor Visma-Lease a Bike, dat eerder al Olav Kooij, Christophe Laporte en Robert Gesink verloor.

Er heerst een virus in de Ronde van Italië, zo werd een paar dagen geleden bekend. Ook Kooij moest hierdoor al afstappen. In de negende etappe sprintte hij nog naar de zege in Napels, de grootste zege uit zijn carrière. Na afloop gaf hij al aan zich niet helemaal fit te voelen, en vervolgens moest hij na de rustdag de koers verlaten. Een behoorlijke aderlating voor de geplaagde ploeg.

'Enorm teleurgesteld'

"Deze ochtend hebben we de beslissing moeten nemen om Cian uit koers te halen. Daar zijn we enorm teleurgesteld over zeker na het wegvallen van Olav gisteren", begint Marc Reef, ploegleider van Visma | Lease a Bike. "Dit is een enorme tegenslag voor ons, maar we hebben nog steeds vier renners die fit en gezond zijn en klaar zijn om ervoor te vechten."

De 21-jarige Uijtdebroeks verdedigde een voorsprong van 12 seconden in het jongerenklassement op Antonio Tiberi, die de witte trui van de Belg overneemt. Hij stond op de vijfde plaats in het algemeen klassement op 4 minuut en 15 seconden van rozetruidrager Tadej Pogacar. Door het wegvallen van Uijtdebroeks is nu Attila Valter de best geklasseerde renner van de ploeg. De Hongaar staat op de 34e plek met een grote achterstand van ruim 35 minuten.

Our DS Marc Reef responds to Cian’s abandon: ‘This is a huge setback for us. But we still have four riders that are fit and healthy and ready to fight for it.’ pic.twitter.com/yqUqtkwmgL — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) May 15, 2024

Jaar vol tegenslagen

Gesink en de Fransman Laporte vielen ook al uit namens Visma. Het tekent nu al een bijzonder ongelukkig verloop van het seizoen voor de ploeg, die vorig jaar nog zo succesvol was. Toen werden alle grote rondes gewonnen door het team dat destijds Jumbo-Visma heette. Dit jaar werden wel Omloop het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en Dwars door Vlaanderen gewonnen door renners van de ploeg. Maar sinds de valpartij van Wout van Aert in die laatste koers, blijven de overwinningen uit.

Wilco Kelderman moest de Giro al overslaan wegens een gebroken sleutelbeen na een val in Parijs-Nice. De eerdergenoemde Laporte en Dylan van Baarle misten het grootste deel van het voorjaar door ziekte. Wout van Aert ontbrak daar door zijn vreselijke val in Dwars door Vlaanderen. Jonas Vingegaard raakte zwaargewond na een horrorcrash in de Ronde van Baskenland en het is nog maar de vraag of bij de Tour de France gaat halen.