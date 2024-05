Giro d'Italia, etappe 11 | Ideale etappe voor Fabio Jakobsen, pakt hij zijn kans in de sprint?

In de elfde etappe van de Ronde van Italië wacht het peloton een relatief vlak parcours van 207 kilometer. Kansen dus voor de sprinters. Langs de Adriatische Zee koersen de renners naar Francavilla al Mare voor waarschijnlijk een massasprint. Wie gaat er daar naar de zege spurten? Sportnieuws.nl blikt vooruit.

De sprinters zullen blij zijn dat ze na de zware etappe van dinsdag niet hoeven te klimmen. Tadej Pogacar en de topfavorieten besloten elkaar niet aan te vallen en daardoor kon vluchter Valentin Paret-Peintre er met de etappezege vandoor gaan. Hij voorkwam, na de winst van Olav Kooij op zondag, dat Team Visma | Lease a Bike de tweede overwinning op rij pakte door Jan Tratnik af te troeven.

Prachtige omhelzing tussen broers Paret-Peintre na ritzege Valentin: 'Het is een droom om hier te winnen' Valentin Paret-Peintre stapt definitief uit de schaduw van zijn oudere broer met zijn ritzege in de Giro d'Italia. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Aurélien die in 2023 al zegevierde. Het weerzien tussen de Franse broers leverde mooie beelden op.

Het parcours | Foiano di Val Fortore > Francavilla al Mare (207 km)

De start vanuit Foiano di Val Fortore begint voor de renners wel nog zeer heuvelachtig. Na een korte afdaling volgt een bescheiden klim van zeven kilometer. Vervolgens daalt het peloton weer af en beginnen zij aan de enige gecategoriseerde klim van de dag: de Pietracatella (7,8 km aan 5,7%). Niet veel later volgt de eerste tussensprint met nog 130 kilometer te gaan.

Het peloton rijdt tijdens het tweede gedeelte van de etappe langs de Adriatische Zee, waardoor de wegen volledig vlak zijn. Vanaf de tweede tussensprint is het nog 35 kilometer richting finishplaats Francavilla al Mare. De laatste vijf kilometers lenen zich perfect voor een massasprint. Vier kilometer voor de streep bevinden zich nog tweede bochten naar rechts, voordat de sprinttreinen zich optimaal kunnen voorbereiden op de sprint. De laatste drie en half kilometer gaan volledig rechtdoor naar de meet.

Profiel van de elfde etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

De etappe start nog enigszins heuvelachtig, maar de rest van de rit lijkt ideaal voor de sprinters. We verwachten dus een massasprint tussen de snelle mannen in Francavilla al Mare. Één van de grote kanshebbers voor de etappe is echter al uitgevallen. Olav Kooij won de laatste etappe voor de sprinters, maar moest na de rustdag wegens ziekte in de remmen knijpen. Ontzettend zonde want de Nederlander had absoluut nog kansen om nog een zege aan zijn palmares toe te voegen.

Domper voor Olav Kooij en Visma | Lease a Bike: etappewinnaar moet Giro verlaten Pech voor Olav Kooij. De sprinter van Visma | Lease a Bike won zondag nog een etappe, maar moest twee dagen later opgeven in de Giro. Hij heeft last van koorts en stapt uit de Italiaanse koers.

Kooij versloeg in Napels Jonathan Milan die na de finish aangaf niet over goede benen te beschikken. Voor de Maglia Ciclamino is het te hopen dat de rustdag hem goed heeft gedaan. De Italiaan heeft een sterke sprint in huis, en kan een zware koers goed verteren. Met zijn sterke sprinttrein zien we Milan nog minimaal één ritzege aan zijn totaal toevoegen. Om te beginnen met de etappe van woensdag.

In de negende etappe werd Jonathan Milan nog verslagen door Olav Kooij, die twee dagen later niet meer van start ging © Getty Images

Iemand die het de leider in het puntenklassement lastig kan maken is Tim Merlier. De Belgische sprinter van Soudal Quick-Step won de eerste kans voor de snelle mannen, maar sindsdien ging het allemaal wat minder. Enkele finales leken hem te zwaar, waardoor hij niet in goede positie zat om te sprinten. Bovendien kwam Merlier hard ten val tijdens de tijdrit met een pijnlijke heup tot gevolg. Het is te hopen dat de verdiende rust hem heeft geholpen. Want deze Giro heeft hij laten zien dat er op pure snelheid niemand aan hem kan tippen.

Alpecin-Deceunick maakte de koers deze eerste week juist zwaar om types als Merlier in de problemen te brengen. Hun sprinter Kaden Groves is gebaat bij een zware wedstrijd en lijkt dik in orde te zijn deze Giro. Eerder deze ronde paste het team dezelfde tactiek toe door de renners op kop van het peloton neer te zetten. Het wierp zijn vruchten af, maar de ploeg kon onmogelijk de gehele rit controleren. In de finale kwamen ze om die reden tekort, waardoor Benjamin Thomas er met de zege vandoor ging.

Virus gaat rond in Giro-peloton: 'Er wordt veel gehoest, gesnoten en gesnotterd' Olav Kooij won zaterdag nog de negende etappe in de Ronde van Italië, maar moest deze ochtend wegens koorts afstappen. De 22-jarige Nederlander is niet de enige renner die de koers na de rustdag heeft moeten verlaten. Wat blijkt: er waait een virus rond binnen het peloton.

Met de bovenstaande sprinters lijken we de grootste kanshebbers te hebben besproken. Maar deze Giro zijn er een meer snelle mannen in koers die zomaar kunnen verrassen. Wat te denken van Phil Bauhaus. De Duitser is iedere sprint vooraan te vinden en beschikt over een hoge topsnelheid. Of Alberto Dainese die steeds dichtbij de overwinning lijkt te komen.

Tadej Pogacar ondersteunde zijn ploeggenoot Juan Sebastián Molano in Napels door in zijn roze trui te fungeren als lead-out. Die etappe werd de Colombiaan derde, maar daar zit misschien nog wel meer in deze Giro. Met het wegvallen van Kooij kijken we al snel naar Fabio Jakobsen voor Nederlands succes in de sprint. De renner van dsm-firmenich PostNL kent tot dusverre een teleurstellende ronde, doordat hij nauwelijks aan sprinten toekomt. Toch lijkt de elfde etappe een ideale rit voor Jakobsen om naar een goed resultaat te spurten.

Dit is Fabio Jakobsen: Nederlandse topsprinter, overleefde zware valpartij en gaat nu op jacht naar ritwinst in de Giro Een kijkje in het inspirerende verhaal van Fabio Jakobsen. De Nederlandse renner die als een komeet het peloton binnenkwam en zich ontwikkelde tot de absolute wereldtop. Tegelijk wordt Jakobsen nog altijd herinnerd aan zijn gruwelijke valpartij in Polen. Op waanzinnige wijze herstelde hij van zijn verwondingen en keerde hij weer helemaal terug. De 27-jarige renner kijkt uit naar de toekomst en gaat in de Giro d'Italia op jacht naar een etappeoverwinnig.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Jonathan Milan

** Tim Merlier, Kaden Groves

* Phil Bauhaus, Fabio Jakobsen, Alberto Dainese, Juan Sebastián Molano

TV-gids: op deze zender kijk je live naar de Giro d'Italia De strijd om de felbegeerde roze trui barst in Turijn los op zaterdag 4 mei. In drie weken tijd leggen de renners 3.400 kilometer af op het Italiaans grondgebied. Met Tadej Pogacar als torenhoge favoriet en enkele Nederlandse toppers staan er genoeg renners aan de start om in de gaten te houden. Lees hieronder op welke zender je de Giro d'Italia live kan volgen.

Algemeen klassement voor etappe 11

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 36:48:08 Daniel Felipe Martinez BORA - hansgrohe +2:40 Geraint Thomas UAE Team Emirates +2:58 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +3:39 Cian Uijtdebroeks Team Visma | Lease a Bike +4:15 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +4:27 Romain Bardet Team dsm-firmenich PostNL +4:57 Lorenzo Fortunato Astana Qazaqstan Team +5:19 Filippo Zana Team Jayco AlUla +5:23 Einer Rubio Movistar Team +5.28 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +5:52

Etappeschema, uitslagen en klassementen Giro d'Italia 2024 Vanaf zaterdag 4 tot en met zondag 26 mei barst de strijd om de roze trui in de Giro d'Italia los. Na 21 etappes wordt duidelijk wie in Rome Primoz Roglic gaat opvolgen als winnaar van het eindklassement. In dit artikel kun je alle informatie vinden over alle etappes, klassementen een deelnemers van de Ronde van Italië.

Live

Refresh de pagina om de huidige situatie van de koers te bekijken