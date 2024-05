Prachtige omhelzing tussen broers Paret-Peintre na ritzege Valentin: 'Het is een droom om hier te winnen'

Valentin Paret-Peintre stapt definitief uit de schaduw van zijn oudere broer met zijn ritzege in de Giro d'Italia. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Aurélien die in 2023 al zegevierde. Het weerzien tussen de Franse broers leverde mooie beelden op.

"Om eerlijk te zijn, kan ik niet beschrijven hoe ik mij nu voel", vertelde Valentin na zijn overwinning. "Het is gewoon geweldig. Ik ging voor een goede uitslag in de etappe. Waarom dan niet voor de ritzege gaan. En nu boek in mijn eerste profzege in een grote ronde. Het is geweldig."

Duel met Romain Bardet

Op de slotklim reed hij samen met landgenoot Romain Bardet richting koploper Jan Tratnik. Vervolgens liet Valentin alles en iedereen achter zich en soleerde hij naar de overwinning. "Ik had in het profiel gezien dat de laatste vier kilometer het zwaarst waren. Als ik zou aanvallen moest dat daar gebeuren. Het was een kwestie van wachten, wachten en wachten totdat ik het goede moment had gevonden om aan te vallen."

De Fransman bekende na afloop hoe speciaal hij het vond om met zijn landgenoot te duelleren. "Ik heb vroeger veel naar Bardet gekeken op tv toen ik jong was. Het is een droom om met hem te kunnen koersen en te strijden om de overwinning. En dan kan ik ook nog eens winnen."