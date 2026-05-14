De eerste ritten van de Giro d'Italia werden gekenmerkt door gladheid en valpartijen. Volgens wieleranalist Thijs Zonneveld heeft Team UAE hier een grote rol in gespeeld. "Je brengt anderen ook in gevaar."

In de openingsrit van de Ronde van Italië vond vlak voor de finish al een grote valpartij plaats en de volgende dag ging het weer mis. Door gladheid in de tweede etappe ging een groot aantal renners onderuit, waarvan meerderen ernstig letsel opliepen. Woensdag ging het ook mis bij ritwinnaar Igor Arrieta van UAE. Hij ging twee keer de fout in vlak voor de finish, maar kwam alsnog over de streep.

Zonneveld merkt op de de ploeg rijdt met tijdritbanden, wat extra risico met zich meebrengt bij gladheid. "Ik ken renners een beetje en heb zelf ook met slicks gereden, met banden met weinig profiel. Omdat die dingen, die rollen fantastisch", legt hij de voordelen uit in de podcast In de Waaier.

Gevaarlijke situaties

Maar die banden hebben ook een stuk minder grip. "En UAE rijdt daar bijna altijd mee." Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. "Alleen als je nu in deze Giro een aantal valpartijen op een rijtje zet, dan denk ik dat we het er wel even over moeten hebben. Want dit is wat er in rit twee ook gebeurt. Waar UAE aan de buitenkant van de bocht zit en waar Soler, Vine en Yates de Giro door hebben moeten verlaten." "En Kelderman", haakt Hidde van Warmerdan in.

UAE-renners Marc Soler en Jay Vine moesten meteen al uitstappen. Adam Yates kwam in rit twee nog wel over de finish, maar de ploeg meldde later dat ook hij niet meer van start zou gaan vanwege vertraagde symptomen van een hersenschudding. Ook Wilco Kelderman van Visma | Lease a Bike raakte betrokken bij de valpartij en moest voor de vierde etappe afhaken omdat hij onvoldoende was hersteld.

"Het begon met een valpartij van UAE, die daar gewoon de grip verliest", vervolgt Zonneveld. "Dat is eigenlijk het probleem met hele snelle banden. Ze zijn super fijn, ze zijn licht, ze zijn soepel, maar op het moment dat je het kwijt bent, dan is er ook geen houden meer aan. Dan is er geen profiel meer dat je helpt om ergens nog een beetje grip te krijgen."

"Als je gaat dan ga je", vervolgt hij. "Dat is wel wat nu een paar keer gezien hebben: in rit twee, waar UAE de grote valpartij ook veroorzaakt, en dat zie je in de rit van woensdag met Arrieta ook heel goed. Die hem gewoon echt een keer helemaal kwijt is."

Verwijtbaar

"Ik hoor in jouw verhaal ook wel een sentiment van verwijt", stelt Van Warmerdam. "Het is voor een deel verwijtbaar, ja", reageert Zonneveld. "Je brengt anderen natuurlijk ook in gevaar", vervolgt zijn collega.

Zonneveld weet niet of andere ploegen ook altijd met de tijdritbanden rijden. "En of die ploegen er ook in de regen mee rijden. Want dat vind ik echt wel next level", zegt hij. "Ga maar terugkijken: je ziet gewoon een renner van UAE die gewoon de grip kwijt is. Ik vind er wel wat van eerlijk gezegd." Volgens de oud-renner komt de ploeg ermee weg omdat ze zo groot zijn in de sport. "Ze schakelen drie renners van zichzelf uit, maar ook nog tien renners van andere ploegen. Ik vind er zeker wel een verwijtbaar deel in zitten."

