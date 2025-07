Jasper Philipsen draagt zondag met trots de gele trui in de Tour de France, een beloning voor zijn indrukwekkende zege in de openingsetappe. Dankzij de perfecte voorbereiding van ploeggenoot Mathieu van der Poel kwam hij als eerste over de streep en veroverde hij de felbegeerde leiderstrui. Wat voor de sprinter een mooi moment had moeten zijn om in die trui te schitteren, werd echter verstoord door onverwachte tegenslag.

Met zijn dominante zege in Lille in zijn achterhoofd begon Philipsen zondag voor het eerst vol trots in de gele trui aan de tweede etappe van de Tour de France. Ondanks de euforie werd zijn gele droom getemperd door de gure weersomstandigheden, waardoor hij zijn felbegeerde trui moest verbergen onder een regenjack.

Jasper Philipsen blij met geel regenjack

"Maar gelukkig hebben we daar ook een gele versie van", doelt Philipsen op zijn gele regenjack voor de start bij Eurosport. Ondanks dat hij zijn felbegeerde gele trui door het slechte weer moest verbergen onder een regenjack, is hij zo toch duidelijk zichtbaar als leider van het klassement.

Philipsen hoopt dat het weer nog zal verbeteren, zodat hij tijdens de etappe kan schitteren in de iconische gele triu. "Het is jammer dat het regent, maar dat is ook de Tour", stelde de Belgische topsprinter. "Ik ben trots dat ik het geel mag dragen en we gaan vandaag proberen de trui in ieder geval in de ploeg te houden."

Van der Poel en Philipsen: teamwork en strijd om het geel

Van der Poel speelde gisteren een cruciale rol in de indrukwekkende zege van Philipsen. Met een perfecte lead-out zette hij hun kopman in de juiste positie voor de sprint, wat de Belg uiteindelijk de overwinning en de gele trui opleverde. Het team Alpecin-Deceuninck toonde zo meteen al zijn kracht en tactisch inzicht in de openingsetappe.

Voor vandaag ligt er een etappe klaar die Van der Poel als op het lijf geschreven lijkt. Met korte, steile beklimmingen en een slotkilometer die vervelend omhoog loopt, biedt het parcours volop kansen voor punchers zoals Van der Poel. Het zou zomaar eens de dag kunnen zijn dat hij het geel van zijn ploeggenoot Philipsen overneemt en zijn eigen stempel drukt op de Tour.

