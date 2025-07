Voor Mathieu van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Deceunink werd het zaterdag een topdag. De formatie in het grijs was de beste tijdens de eerste etappe van de Tour de France en zo pakte sprinter Jasper Philipsen het geel. De Nederlander sprak na afloop al 'van een geslaagde Tour'.

Met nog iets meer dan vijftien kilometer te gaan ging het los: waaiers. Alpecin-Deceunink en de ploegen van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard waren er als de kippen bij, maar een aantal sprinters en klassementsmannen misten de slag. Daar profiteerden Van der Poel en co optimaal van.

Geslaagde Tour

Hoewel Philipsen won, was er als lead-out een grote rol weggelegd voor Van der Poel. "We zaten met de juiste renners mee die lead-out moesten doen. Dit is een heel goed begin en knap van Jasper dat hij het afmaakt", vertelt de oud-wereldkampioen aan Sporza.

“Veel renners dachten zo, daarom gebeurt het ook. Iedereen was op die massasprint gefocust”, stelt Van der Poel over de waaiers aan het einde van de etappe. “Dan was het Visma | Lease a Bike dat het ineens op de kant trekt. Wij zaten goed vooraan met heel de ploeg en wisten wat we moesten doen toen we hoorden dat meerdere mannen niet mee waren.”

Van der Poel spreekt nu al van een geslaagde Tour voor zijn team, dat dus het geel pakt en al een etappezege op zak heeft. Zondag kan hij voor eigen kansen gaan, maar dan moet er wel iets veranderen. "Ik had geen fantastische benen. Kan zijn dat ze morgen beter zijn na deze inspanning", tekende het Algemeen Dagblad op.

Tweede etappe

De tweede etappe van de Tour brengt de eerste klimmetjes al met zich mee. Niet zo hoog dat de klassementsmannen zenuwachtig worden, maar wel uitdagend genoeg voor toprenners als Van der Poel en bijvoorbeeld Wout van Aert. Check hieronder de voorbeschouwing op etappe 2.

Alles over Tour de France

