De tweede etappe van de Tour de France is zondagochtend chaotisch begonnen. Ofja, van een begin was een tijdlang niet eens te spreken. Terwijl de regen al urenlang op startplaats Lauwin-Planque neerkletterde, konden de bussen met de renners nauwelijks bij de plek van bestemming komen. Met uitstel tot gevolg.

Om 12.15 uur was eigenlijk de oorspronkelijke start van de tweede etappe naar Boulogne-sur-Mer gepland, maar dat werd met een kwartier uitgesteld door de organisatie. De bussen met de renners stonden massaal in de file richting het parkoers en dus konden de renners geen kant op. Onder anderen voor Mathieu van der Poel zat er dus niks anders op dan iets langer te blijven zitten vertraagd richting de finish te gaan. De Nederlander is een van de topfavorieten voor de zege aan de Franse kust, omdat er onderweg wat heuveltjes te nemen zijn.

Chaos

De etappe van zondag is liefst 209 kilometer lang en daarmee ook de langste van de hele Ronde van Frankrijk. De dikke vertraging die werd opgelopen rondom het pittoreske Noord-Franse dorpje kon de organisatie daarom helemaal niet gebruiken. De vele bussen en volgwagens pasten nauwelijks in Lauwin-Planque en de regen zorgde alleen maar voor meer chaos. Het voorstellen van de renners aan het publiek om 11.05 uur werd al afgeraffeld om maar op tijd te zijn voor de officieuze start om 12.15 uur en de officiële om 12.35 uur. Dat lukte al niet, waardoor er noodgedwongen een kwartier bij die tijden moest worden opgeteld. Sinds 12.50 uur is de tweede etappe alsnog begonnen.

Think a few of us might be late to the stage start today 😅 #TDF2025 pic.twitter.com/Ax18Zi2EWu — EF Pro Cycling (@EFprocycling) July 6, 2025

'Tour al geslaagd'

Voor Van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Deceuninck is de Tour 'al geslaagd' na een ijzersterke eerste etappe op zaterdag. Bijna alle acht de renners waren scherp toen Visma | Lease a Bike de boel in waaiers trok. Van der Poel en Jasper Philipsen zaten bij de voorste groep en zagen onder anderen topsprinters Jonathan Milan en Tim Merlier de slag missen. Met maar een paar sprinters in hun kielzog vlogen de Alpecin-mannen richting de streep en bezorgden ze Philipsen een lead-out van jewelste. De Belg sprintte naar zijn tiende etappezege in de Tour en pakte zo de eerste gele trui van dit jaar.

