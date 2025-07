Het is Mathieu van der Poel gelukt! De Nederlandse topwielrenner was een van de topfavorieten in de tweede etappe van de Tour de France, maar maakte het volledig waar. De renner van Alpecin-Deceuninck klopte wereldkampioen Tadej Pogacar in een zenuwslopende sprint en slaat een dubbelslag.

De tweede etappe van de Tour de France begon zondagochtend in totale chaos. Door aanhoudende regen en een opstopping van bussen en volgwagens rond het Noord-Franse dorpje Lauwin-Planque konden veel renners niet op tijd bij de startplaats komen. De officieuze start, gepland om 12.15 uur, moest daardoor minstens een kwartier worden uitgesteld. Ook het voorstellen van de renners aan het publiek om 11.05 uur werd afgeraffeld om tijd te winnen.

Lange tijd waren er vier renners op de vlucht met een voorsprong van iets minder dan drie minuten op het peloton, waar het tempo werd bepaald door Alpecin-Deceuninck in dienst van geletruidrager Philipsen en favoriet Van der Poel. Het meest opvallende moment voor de échte finale was de tussensprint om punten voor de groene trui. Dat ontaarde in knallende ruzie tussen twee topsprinters.

Van der Poel laat zich zien

Na het sprintersfeest van gisteren bleek het slot van de tweede etappe zondag iets te uitdagender te worden voor pure sprinters. De laatste kilometers zaten vol met steile klimmetjes. Tien kilometer van de meet ontbrandde de koers en lieten onder meer Pogacar, Vingegaard en Van der Poel zich zien.

Supersprint Van der Poel

Uiteindelijk raasde er een groepje van zo'n 25 renners naar de finishstreep. De slotkilometer naar Boulogne-sur-Mer liep vervelend omhoog. Daarin bleek Van der Poel de sterkste in een lange en moeilijke sprint. Hij klopte onder meer Pogacar en boekte zo zijn tweede Tour de France-zege ooit. In 2021 won hij al eens op Mûr de Bretagne en ook toen pakte hij het geel.

