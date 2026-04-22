Sandrine Tas stond woensdag eindelijk voor haar langverwachte vuurdoop als professioneel wielrenster. Nadat ze twee maanden geleden halsoverkop stopte met topschaatsen, werkte ze toe naar haar grote doel. Woensdag maakte ze haar debuut tijdens de Waalse Pijl. Daarvan heeft ze genoten, al vond ze het ook 'behoorlijk zwaar'.

Niet de uiteindelijke winnares Demi Vollering, of titelverdedigster Puck Pieterse, maar de Belgische Sandrine Tas was vooraf de meest besproken deelneemster aan de Waalse Pijl. Logisch ook, want twee maanden geleden was ze in Milaan nog actief op de Olympische Spelen als schaatsster. Nadat de Winterspelen tegenvielen, en ze nipt buiten het podium eindigde, besloot ze te stoppen en haar heil in een andere sport te zoeken. Dat deed ze woensdag zeer verdienstelijk.

'Zo trots'

Achter het grote geweld van Vollering en de andere grote namen voor in de koers, finishte Tas keurig op een 57ste plaats. Niet slecht voor iemand die debuteert bij de elite-vrouwen. Bovendien kon ze nog lang aanhaken bij de toppers, terwijl veel meer ervaren rensters al moesten lossen. Na afloop was de 30-jarige Tas dan ook erg blij.

"Ik ben zo trots op hoe ik gereden heb", liet de renster van de Belgische formatie Lotto Intermarché na afloop optekenen in Huy. "De hele dag zat ik goed mee in de juiste groepjes, maar de laatste vijf kilometer waren er te veel aan: ik heb de finish gehaald en dat was het hoofddoel.” Tas hoefde uiteindelijk pas in de absolute slotfase te lossen.

Smaakt naar meer

Toch is de beproeving haar ietwat zwaar gevallen, vooral in vergelijking met haar oude sport. "Het was wel ongelooflijk zwaar", aldus een uitgebluste Tas. "Schaatsen is een inspanning van zes à zeven minuten, vandaag was het er een van vier uur en zes minuten." Met de geneutraliseerde kilometers daar nog vanaf, kwam ze slechts op drieëneenhalve minuut achterstand binnen van winnares Vollering.

Het smaakt in ieder geval naar meer voor de voormalig topschaatsster, die haar vuurdoop dus meteen beleefde in een grote eendagskoers. Daar zal ze voorlopig niet in te vinden zijn. "Ik moet eerst wat pelotonervaring opdoen, maar nadien droom ik van alle grootste koersen: ik wil overal aan de start staan en hopelijk een goede finale rijden", besluit een trotse Tas.