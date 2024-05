Giro-organisatie schrapt Stelvio wegens hevige sneeuwval: nieuwe beklimming met Umbrailpass toegevoegd

De zestiende etappe van de Ronde van Italië staat ten boeken als één van de zwaarste bergritten. Echter wordt de befaamde beklimming van de Passo Dello Stelvio door de organisatie uit het programma gehaald. Met de Umbrailpass is er een waardige vervanger gevonden voor de etappe.

Besneeuwde bergtoppen op de Stelvio zorgden voor een hoop onzekerheid. Over exact één week zou het peloton de iconische beklimming gaan trotseren. Ware het niet dat de weg die de renners zouden afleggen volledig onbegaanbaar is, zo valt te zien op verschillende webcams in de regio.

Geen Passo Dello Stelvio meer

Op donderdag 21 mei staat één van dé scherprichters tijdens de zware derde week van de Giro d'Italia op het programma. Waar de renners die etappe eigenlijk na 30 kilometer met de beklimming van de Stelvio vanuit Bormio (20,2 kilometer à 7,2%) zouden beginnen komt hier nu verandering in.

De Stelvio is met zijn 2578 meter de hoogste pas in Italië, en geldt als één van de zwaarste beklimmingen in het wielrennen. De mythische klim telt maar liefst 40 haarspeldbochten. In 2020 won de Australiër Jai Hindley als laatste een etappe met de Stelvio in het parcours. Top op heden is de klim dertien keer opgenomen in de Giro d'Italia.

Umbrailpass

Vanwege het schrappen van de Stelvio komt de etappe er anders uit te zien. Er ligt nog altijd te veel sneeuw op de weg. Bovendien kan vanwege lawinegevaar de route niet op tijd worden vrijgemaakt.

Om die reden heeft de organisatie van de Giro een nieuwe route uitgestippeld. Met de toevoeging van de Umbrailpass is er een waardige vervanger gevonden voor de Stelvio. Deze klim is 16,7 kilometer aan 7,1 procent, en is bovendien aangeduid als buitencategorie. De renners bereiken op de top het dak van de Giro met een hoogte van 2.498 meter. Na de beklimming van de Umbrailpass resteren er nog 150 kilometer tot de finish.