Virus gaat rond in Giro-peloton: 'Er wordt veel gehoest, gesnoten en gesnotterd'

Olav Kooij won zaterdag nog de negende etappe in de Ronde van Italië, maar moest deze ochtend wegens koorts afstappen. De 22-jarige Nederlander is niet de enige renner die de koers na de rustdag heeft moeten verlaten. Wat blijkt: er waait een virus rond binnen het peloton.

De opgave van Kooij was voor Team Visma | Lease a Bike een flinke aderlating. Eerder zag de ploeg al Robert Gesink en Christophe Laporte wegvallen na valpartijen. Maar dat Kooij moest opgeven wegens ziekte is een veelvoorkomende trend bij aanvang van de elfde etappe. Vandaag volgden namelijk ook de opgaves van Ethan Vernon, Max Kanter en Marius Mayrhofer.

Er heerst koorts in het peloton

De Nederlandse sprinter was niet de enige in het peloton die met ziekte kampte. "Kooij werd wat ziekjes op de rustdag, en kreeg ook hoge koorts", reageerde Marc Reef, ploegleider van Visma | Lease a Bike, voorafgaand aan de tiende etappe van dinsdag.

"De medische staf heeft toen besloten dat in koers blijven niet meer kon. Er waren nog anderen ziekjes in de ploeg, maar de rustdag heeft bij hen veel goed gedaan. Het gaat momenteel door het peloton er wordt veel gehoest, gesnoten en gesnotterd. Maar de meesten bij ons hebben het al doorgemaakt en daar lijkt het de goede kant op te gaan. Ook bij andere ploegen gaat het rond, we kunnen niet anders dan voorzichtig te blijven.”

Wieleranalist trekt zelfde conclusie

Het opmerkelijke aantal renners dat dinsdag niet meer van start ging, viel bij meer mensen op. Zo kon analist Thijs Zonneveld de rekensom snel maken, en stelt hij vast dat er een virus in het peloton rondgaat. De vraag is dus of de aankomende dagen meer renners wegens ziekte uit koers moeten stappen.

Kooij eruit. Niet de enige vandaag. Virus in het peloton: uh oh. https://t.co/itsGNTRyfq — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) May 14, 2024