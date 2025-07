De zesde etappe van de Tour de France zorgde ook na de finish nog voor het nodige rumoer. De loodzware rit werd nog eens extra pittig gemaakt door het optreden van de Nederlandse Visma-ploeg. Dat viel slecht bij Tadej Pogacar en dát kan dan wel weer eens precies de bedoeling zijn geweest.

Pogacar kon het koersgedrag van de ploeg van zijn grote rivaal Jonas Vingegaard niet waarderen, zo vertelde hij donderdag in Sloveense media. "Wat Visma vandaag deed, sloeg nergens op", aldus de wereldkampioen. "Misschien zijn ze gisteren een beetje de weg kwijtgeraakt." Op woensdag verloren de kopmannen van die ploeg, Vingegaard en Matteo Jorgenson, veel tijd in de individuele tijdrit.

Donderdag maakte Visma op meerdere moment flink tempo in het peloton en verschillende renners van de ploeg probeerden mee te gaan in de kopgroep. De ploeg leek van plan om ervoor te zorgen dat Pogacar in de gele trui bleef, maar die opzet slaagde niet. Mathieu van der Poel wipte net over de Sloveen heen.

Opzet geslaagd

“Ze mogen elkaar echt niet hè”, zegt oud-renner Thomas Dekker inde LSRF-podcast over Pogacar en Vingegaard. “Dat is natuurlijk al heel lang duidelijk.” Zijn metgezel Laurens ten Dam bevestigt dat: “Het is ook wel lekker als ze elkaar niet mogen.”

Dat Pogacar het geel ondanks alle inspanningen van Visma alsnog af kon staan, was misschien en tegenvaller, maar er wat ook goed nieuws, vond Dekker: “En er is al iets geslaagd: hij is geïrriteerd."

'Het is oorlog'

Ten Dam merkt op dat Mathieu van der Poel, Pogacar en Remco Evenepoel met zijn drieën wél een goede band lijken te hebben. “Op de één of andere manier bijt dat elkaar minder”, zag ook Dekker. Presentator Stefan Bolt concludeert: “Het is oorlog, het moge duidelijk zijn, hij is geïrriteerd, lekker.”

Van de afgelopen vier Tours de France wonnen Pogacar en Vingegaard er allebei twee én ze eindigden allebei twee keer als tweede. De rivaliteit is dus groot.

De visafslag

“En ik denk ook dat die andere drie toch wel wat extraverter zijn”, concludeert Dekker met gevoel voor understatement, doelend op Pogacer, Van der Poel en Evenepoel. “Jonas had bij de visafslag ook niet heel veel vrienden”, voegt hij tot hilariteit van de andere twee toe. De Deen werkte voordat hij wielerprof werd op een visafslag.

Als Ten Dam uitgelachen is, concludeert ook hij: “Als het de bedoeling was Pogacar te irriteren, dan is het gelukt.”