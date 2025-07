Tadej Pogacar heeft het vuurtje in de Tour de France opgestookt. De kopman van UAE Emirates lijkt net als de voorgaande jaren verwikkeld in een tweestrijd met Jonas Vingegaard. De vaak relaxte Sloveen zag dat Vingegaards ploeg Visma | Lease a Bike iets deed wat hem niet beviel en besloot tegenover journalisten zijn beklag te doen.

In de zesde etappe verloor Pogacar, terwijl hij dat niet zo erg vond, de gele trui aan Mathieu van der Poel., De Nederlander hield na lange tijd een ruime virtuele voorsprong te hebben op de meet slechts één seconde over in het algemeen klassement. Toch was Pogacar na afloop ietwat humeurig.

Opvallende actie Visma | Lease a Bike

Dat kwam door een actie van Visma | Lease a Bike. Zij gaven in de slotkilometers flink gas, waardoor de voorsprong van Van der Poel gigantisch slonk. Uiteindelijk kwam Pogacar een tel te kort om het geel te behouden, maar omdat er veel mediaverplichtingen als klassementsleider wilde Pogi daar best afscheid van nemen, Het leek er sterk op dat Visma Pogacar juist in de leiderstrui wilde houden, zodat hij rondom ritten extra uren kwijt was aan allerlei plichtplegingen en minder rust buiten de etappes om zou krijgen.

Pogacar kon het koersgedrag van de Nederlandse ploeg in ieder geval niet waarderen. De Sloveen haalde tegenover zijn landelijke media daarom ongewoon hard uit. "Wat Visma vandaag deed, sloeg nergens op", vindt Pogacar. "Misschien zijn ze gisteren een beetje de weg kwijtgeraakt." Op woensdag verloren de kopmannen van die ploeg, Vingegaard en Matteo Jorgenson, veel kostbare tijd in de individuele tijdrit.

Zinloos

De drievoudig Tour-winnaar tast in het duister als het om de opvallende tactiek van Visma gaat. Zeker op het einde begreep hij er maar weinig van. "Zelfs zo'n sprint op het einde is zinloos. Het was alleen maar een sprint voor de top-tien. Misschien dacht Jorgenson dat hij twee seconden kon pakken."

Dat gebeurde niet, want Pogacar pareerde de aanval eenvoudig. En hij deed dat op dusdanig slimme wijze dat hij voorlopig van het geel verlost is. Waarom hij dat niet erg vond, legt hij aan de journalisten ook haarfijn uit. "Gisteren, na de tijdrit, heb ik anderhalf uur naar de bus moeten lopen. Je raakt nooit uitgekeken op de gele trui, maar we moeten ook naar het totaalplaatje kijken. We moeten energie sparen met het team."

Morgen weer in het geel?

De vraag is hoe lang Pogacar 'verlost' is van het geel. Vrijdag is de finish op de Mûr-de-Bretagne en daar lijkt Pogacar kansrijk voor de zege. Als hij wint en bonificatiesecondes pakt, neemt hij de leiding weer over van Van der Poel.

