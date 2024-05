Jonas Vingegaard en Wout van Aert bereiden zich voor op Tour de France met Visma | Lease a Bike: 'Is vier weken genoeg?'

De Tour de France gaat over een maand van start vanuit het Italiaanse Florence. Voor Jonas Vingegaard en Wout van Aert is het echter vooral de vraag of zij onderdeel uitmaken van de Tour-ploeg van Visma | Lease a Bike. Beide kopmannen zijn in ieder geval op hoogte aan het fietsen in het Franse Tignes, waar ze werken aan hun herstel.

Dat Vingegaard na zijn valpartij in Ronde van het Baskenland alweer aan het fietsen was, is bekend. De Deense renner werkte afgelopen weken veel trainingen af op Mallorca. Nu zet hij de volgende stap in zijn herstel en in voorbereiding op de Tour de France. Vingegaard rijdt de aankomende weken namelijk op hoogte in de omgeving van Tignes. Zo laat woordvoerder van de Nederlandse ploeg Sander Kleikens weten tegenover het AD.

Vingegaard toch richting de Tour?

"De komende weken zijn een mooie periode om ons voor te bereiden op hoogte. Daar kunnen we wat meer gas gaan geven. We zullen moeten zien hoe zijn lichaam reageert op de ijlere lucht en we hopen dat hij er veel profijt van zal hebben. Daar reageert hij doorgaans goed op", zegt de trainer van Vingegaard, Tim Heemskerk, in gesprek met het Deense BT.

De trainingen zorgen ervoor dat Vingegaard richting zijn topvorm groeit. Echter loopt hij nog wel flink achter in de voorbereiding vergeleken met voorgaande jaren, waardoor zijn deelname aan de Tour onzeker is. "Ik denk dat we de tijd hebben die we nodig hebben. Maar ik kan niet zeggen of dat gat over vier weken of twee of drie maanden gedicht zal worden. Ik kan alleen maar iets zeggen over de afgelopen weken, waarin hij bijna elke dag beter is geworden. Maar is vier weken genoeg?" vraagt Heemskerk zich hardop af.

Look who’s riding in the French Alps! 🏔️



Good luck Jonas, step by step 💪 pic.twitter.com/xw6YkpfBrk — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) May 30, 2024

Van Aert maakt stappen

Voor Van Aert was de Ronde van Noorwegen toneel voor zijn rentree in het peloton na zijn vreselijke valpartij in Dwars door Vlaanderen. De Belgische alleskunner werkt richting zijn topvorm, maar erkent dat er nog wel veel werk is te doen. Deze week slaapt Van Aert nog thuis in een speciale hoogtetent. Zondag reist hij af naar Tignes waar hij Vingegaard gaat vergezellen. Van Aert blijft drie weken op hoogtestage, bevestigt woordvoerder Sander Kleikens tegenover het Belgische Het Laatste Nieuws.

Volgens de nieuwssite gaat Van Aert de Tour de France rijden, mits hij op hoogte zijn schema volledig kan afwerken. Het is goed mogelijk dat Visma expres niet vroegtijdig duidelijkheid geeft rond de twee kopmannen. Op die manier wordt de concurrentie met vooral UAE Team Emirates in het ongewis gelaten. Dat deed dat die ploeg vorig jaar ook met hun kopman Tadej Pogacar. De Sloveen kampte toen met een polsbreuk na zijn valpartij in Luik-Bastenaken-Luik.