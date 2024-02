Jonas Vingegaard grijpt leiding in Spanje na ritzege, Olav Kooij wint na fotofinish vierde etappe UAE Tour

Jonas Vingegaard heeft de leiding veroverd in de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño. De tweevoudig Tourwinnaar van Visma - Lease a Bike kwam na een natte heuvelrit over ruim 151 kilometer tussen Taboada en Chantada solo over de streep. In de UAE Tour won Olav Kooij na een fotofinish de vierde etappe.

"Ik ben zeer tevreden met deze zege", reageerde Vingegaard via Visma - Lease a Bike. "Door de kou en de regen was het allesbehalve aangenaam vandaag. Desondanks wisten we toch een sterke teamprestatie neer te zetten. De jongens reden erg sterk, dus ik ben des te blijer dat ik hun werk kon belonen met een overwinning. Ze verdienden het."

Vingegaard pakt leiding

Vingegaard nam de leiderstrui over van Joshua Tarling. De Brit had donderdag in een tijdrit de snelste tijd neergezet. Vingegaard had op de eerste dag weinig energie verspild, aangezien de tijden niet meetelden voor het algemeen klassement door de harde wind.

Fotofinish voor Olav Kooij

Kooij ging de sprint aan met Sam Welsford en Tim Merlier, die al twee keer wist te winnen deze UAE Tour. De Belg kwam ook nu weer heel dichtbij, maar het was Kooij die aan het langste eind trok. Daar moest wel even naar gekeken worden, aangezien het een fotofinish was tussen de twee renners uit de lage landen.

In de top van het klassement verandert er niks. Jay Vine mag ook de vijfde etappe beginnen in de leiderstrui. Landgenoot Ben O'Connor staat op elf seconden en Vine's ploeggenoot Brandon McNulty staat daar twee seconden achter. Dit weekend worden de laatste twee etappes van de UAE Tour gereden.