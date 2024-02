Tim Merlier weer beste in sprint UAE Tour; Nederlanders maken podium compleet

De derde etappe van de UAE Tour is gewonnen door de Belg Tim Merlier. De sprinter was ook in de openingsetappe de snelste in de massasprint en deed dat twee dagen later nog eens dunnetjes over. Arvid de Kleijn en Olav Kooij werden tweede en derde.

In de sprint ging het alle kanten op. Zo trok Alpecin-Deceuninck de sprint aan voor Kaden Groves. De Australiër werd uiteindelijk achttiende. De top tien had met drie Nederlanders een klein oranje tintje. De Kleijn en Kooij sprintten naar het podium, terwijl Fabio Jakobsen zesde werd.

Jay Vine blijft klassementsleider in de UAE Tour. De Australiër in de leiderstrui wordt op de voet gevolgd door zijn landgenoot Ben O'Connor, die elf seconden achterstand heeft. Brandon McNulty, ploeggenoot van Vine, bezet de derde plek op dertien seconden.