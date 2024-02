Een en al teamgevoel: Astana-renner neemt gecrashte teamgenoot op fiets mee over de finish

De eerste etappe van de UAE-tour kende maandag een slot met Belgisch succes voor Tim Merlier, maar slecht nieuws voor de Kazachse ploeg Astana. Harold Tejada was het grootste slachtoffer van een flinke valpartij en de Colombiaan kon niet zelfstandig overeind komen. Gelukkig schoot zijn teamgenoot te hulp.

Michele Gazzoli offerde zichzelf op en besloot zijn teamgenoot te helpen. De Italiaan hielp Tejada omhoog en zette hem op de voorstang van zijn fiets. De twee kamen zo gezamenlijk als een ware tandem over de finish van de eerste etappe. Tejada was flink gehavend, maar het lijkt erop dat hij wel verder kan met de UAE Tour.

'Erg hectisch'

Na afloop van de wedstrijd gaf Tejada zijn gedachten nog over de valpartij die veel renners onderuit liet gaan in de slotfase van de rit. "Er was voorin heel wat hectiek in de laatste kilometers. Ik zat mee vooraan en in de laatste kilometer sleurt een renner van Bora-hansgrohe mij mee in zijn val. Het voornaamste is dat ik niets gebroken heb. Ik hoop dat ik goed herstel zodat ik de komende dagen nog kan meedingen voor het algemene klassement."