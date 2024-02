Organisatie grijpt in: openingstijdrit O Gran Camiño door harde wind flink gewijzigd

Met een aantal grote namen aan de start leek het een mooie eerste etappe te gaan worden in de O Gran Camiño. In de Spaanse autonome regio Galicië waait het echter zo hard dat er wijzigingen zijn doorgevoerd in de koers.

Door de harde wind is er besloten dat de renners niet op een tijdritfiets zullen rijden tijdens de race tegen de klok. Daarnaast zal de uitslag van de etappe niet meetellen voor het algemeen klassement.

Vorig jaar ging het ook al mis tijdens de eerste etappe van de vierdaagse ronde. Toen werd de eerste etappe vanwege sneeuwval afgelast.

Toch een behoorlijke streep door de rekening voor bijvoorbeeld Jonas Vingegaard. De Deense Tourwinnaar opent zijn seizoen tijdens de O Gran Camiño. Ook andere grote namen zoals Cian Uijtdebroeks, Wilco Kelderman, Egan Bernal en Richard Carapaz behoren tot het deelnemersveld in Galicië.

Onverantwoord

Dat de hoofdrolspelers überhaupt op de fiets stappen, is puur voor de organisatie. "Er wordt nog wel gereden voor een ritwinnaar en een gele trui. Het is eigenlijk niet te doen, maar we willen het wel laten doorgaan voor de organisatie", vertelt Jumo | Lease a Bike ploegleider Frans Maassen aan Wielerflits.

"Als het aan ons lag, hadden we helemaal niet gereden. Dat heb ik de jongens ook verteld. Ik ga niemand coachen dat hij harder moet rijden, ze beslissen zelf hoe hard ze rijden. De renners waren overduidelijk. Zelfs als besloten werd dat het klassement zou tellen, zouden ze ook rustig rijden. Ik ben blij dat iedereen het besluit steunt, want dat is binnen het wielrennen niet makkelijk”