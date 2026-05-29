De 109e Giro d'Italia nadert zijn einde. Rome is in zicht, maar eerst wacht de zwaarste dag van de hele ronde: de koninginnenrit door de Dolomieten over zes cols en meer dan 5.000 hoogtemeters. Pakt rozetruidrager Jonas Vingegaard zijn vierde ritzege, of is dit het moment waarop Thymen Arensman zijn podiumdroom waarmaakt? Volg hier live de loodzware etappe.

151 kilometer, zes cols en ruim 5.000 hoogtemeters. De koninginnenrit door de Dolomieten spaart niemand. De beruchte Passo Giau is de Cima Coppi van deze Giro en voert het peloton naar 2.233 meter hoogte. Daarna volgt nog de Passo Falzarego en een venijnige slotklim naar Pian di Pezzè, met stroken van twintig procent waar het algemeen klassement wel eens flink op zijn kop gezet kan gaan worden.

De koninginnenrit is nog maar amper onderweg of de eerste grote naam valt al weg. Jhonatan Narvaez, drievoudig etappewinnaar en lange tijd drager van de paarse trui, hing vanaf het begin achteraan in het peloton en stapte na een bezoek aan de ploegleiderswagen af. Daarmee lijkt de strijd om het puntenklassement in het voordeel van Paul Magnier te zijn beslist. Vooraan heeft een kopgroep van zestien renners inmiddels een voorsprong van 40 seconden op het peloton opgebouwd.

Jonas Vingegaard ongenaakbare leider

Jonas Vingegaard is deze Giro simpelweg een klasse apart. Vier bergetappes, vier overwinningen. De Deen is de concurrentie met meer dan vier minuten de baas. Toch sluit niemand uit dat hij ook vrijdag zijn zinnen heeft gezet op ritwinst. Als rozetruidrager zegevieren in de zwaarste etappe van de Giro: dat is voorbehouden aan de allergrootsten.

Mocht Visma | Lease a Bike een vlucht laten gaan, dan lonkt de rit voor klimmers als Giulio Ciccone, Enric Mas, Einer Rubio en Wout Poels. De 38-jarige Nederlander van Rose Rockets rijdt een uitstekende Giro en droomt op dit soort dagen van zijn eerste grote ritzege. Ook Davide Piganzoli kan verrassen: de Italiaan jaagt op de witte trui én een ritzege, en zijn kopman Vingegaard gaf al aan hem graag te willen helpen.

Thymen Arensman op jacht naar podiumplaats

Arensman is met zijn derde plaats op koers voor zijn eerste eindpodium in een grote ronde. De Nederlander staat op 24 seconden van nummer twee Felix Gall en heeft 57 seconden marge op nummer vier Jai Hindley. In de derde week van een grote ronde is dat geen geruststellende voorsprong, één zwak moment en het podium is weg. Maar juist in deze fase komt Arensman traditioneel het beste uit de verf, als de benen van zijn concurrenten het langzaam begeven.

Oud-toprenner Erik Breukink twijfelt er niet aan dat zijn landgenoot het podium haalt. "Hij is een stuk volwassener gaan koersen", zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. "Hij heeft geen steken laten vallen, zoals in voorgaande Giro's." Die vleugels brengen Arensman volgens Breukink naar het podium in Rome. "Al vanaf de eerste rustdag ben ik ervan overtuigd dat hij het podium gaat halen. Toen stond hij er voor mij al met één been op. Nu moet het tweede been erbij komen en daar heb ik alle vertrouwen in."

