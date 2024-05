LIVE Giro d'Italia, etappe 14 | Tijdrit voor specialisten, Filippo Ganna zet toptijd neer

In de veertiende etappe van de Ronde van Italië leggen de renners één voor één een tijdrit af van 31,2 kilometer. In vergelijking met de eerste tijdrit kent dit parcours slechts enkele oplopende stroken, waardoor de echte hardrijders in de kaarten worden gespeeld.

In de meest vlakke etappe van de Giro was het wederom raak voor Jonathan Milan. Toch leek de Italiaan tijdens de rit niet aan sprinten toe te komen. De mannen van INEOS Grenadiers zette het peloton op de kant op het moment dat Milan achterin zat gepositioneerd. Na een flinke inspanning van zijn ploeggenoten kon hij weer terugkeren vooraan de koers. In Cento betaalde hij zijn team terug door een fenomenale sprint af te leveren. Daarmee pakte Milan alweer zijn derde ritzege van deze ronde.

Het parcours | Castiglione delle Stiviere > Desenzano del Garda (ITT 31,2 km)

Het profiel van de tweede tijdrit van deze Giro is overwegend vlak met de finish aan het Gardameer. De meest oplopende strook krijgen de renners na 12 kilometer voorgeschoteld. Dan volgt er een korte klim van 600 meter aan 6% naar het plaatsje Cavriana. Verder volgen er nog aantal stukken vals plat.

Doordat er slechts 150 hoogtemeters worden overwonnen is deze rit perfect op het lijf geschreven van de tijdritspecialisten. De echte hardrijders kunnen op de vlakke stroken hun hoge aantal wattages trappen om de concurrentie het nakijken te geven. De kans is groot dat de twee tussentijden een goede weergave bieden voor wie er met de eindzege vandoor zal gaan.

Profiel van de veertiende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Het eerste tussentijdmeetpunt ligt na 7,6 kilometer. Vervolgens wordt na 23,2 kilometer de volgende tijdsmeeting gedaan, op 8 kilometer van de eindstreep.

De kanshebbers

Eerder zagen we Tadej Pogacar in de tijdrit zijn achterstand op Filippo Ganna herstellen op de slotklim. Maar met dit profiel kan de rozetruidrager zijn kunstje hoogstwaarschijnlijk niet herhalen. Uiteraard mag je de Sloveen nooit wegcijferen, maar voor de favorieten kijken we vooral naar de echte hardrijders.

Wie begint over een tijdrit heeft het al snel over Filippo Ganna. De Italiaan van INEOS Grenadiers geldt al jaren als één van de beste tijdrijders van het peloton. In de eerste tijdrit was hij onnavolgbaar op het vlakke gedeelte, maar zag hij zijn voorsprong als water voor de zon verdwijnen op de slotklim. Een Sloveen in een roze trui maakte daar zijn opgelopen achterstand volledig goed, en reed zo naar de etappeoverwinning. Ganna was duidelijk teleurgesteld en wilde niet voor de camera verschijnen. Alles lijkt vandaag in het teken te staan van revanche op Tadej Pogacar.

Zoals gezegd won Tadej Pogacar de eerste race tegen de klok door op de slotklim het verschil te maken. Een nadeel voor de rozetruidrager is echter dat hij vandaag een vlak parcours krijgt voorgeschoteld, waar zijn Italiaanse concurrent meer in thuis is. Op het vlakke gedeelte kon Pogacar de laatste keer Ganna simpelweg niet bijbenen, wat geen goede uitkomst biedt voor de rit van zaterdag. Tel daarbij op dat er zondag een cruciale etappe wacht waar hij alle energie nodig gaat hebben. Toch is Pogi tot de meest krankzinnige dingen in staat. Kijk dus niet raar op als hij toch op de bovenste trede staat na afloop.

Iemand die op dit terrein Ganna wellicht meer tegenstand kan bieden is zijn eigen teamgenoot Magnus Sheffield. De 22-jarige Amerikaanse hardrijder eindigde de eerste tijdrit als derde en klokte bovendien op het vlakke gedeelte een snelle tijd. De vraag is of de jonge renner van INEOS Grenadiers zaterdag opnieuw over zulke goede benen beschikt om de strijd aan te kunnen gaan voor de overwinning.

Magnus Sheffield kan wel eens gaan verrassen nadat hij in de eerste tijdrit als derde eindigde © Getty Images

Opvallend genoeg bestond de gehele top vier van de eerste tijdrit uit renners van INEOS Grenadiers, alleen Pogacar torende boven hen uit. Eén van die renners was Thymen Arensman die in een zeer snelle tijd het parcours aflegde. Voor de Nederlander is het profiel net wat te vlak, waardoor een ritzege lastig gaat worden. Toch kan Arensman wel een goede stap maken in het algemeen klassement.

Naast Arensman zijn er nog andere renners die op een optimale dag kunnen verrassen in de strijd om de zege. Wat te denken van Mikkel Bjerg, die deze Giro namens UAE Team Emirates vooral op kop van het peloton is te vinden. De Deense harrijder verricht veel werk, maar mag vandaag voor eigen kansen gaan.

Datzelfde kan in zekere zin worden gezegd over Eduardo Affini. De Italiaan van Visma | Lease a Bike verzet normaal veel werk voor zijn kopmannen. Door het uitvallen van zowel Olav Kooij als Cian Uijtdebroeks mag hij de resterende Giro voor eigen succes rijden. Wie weet kan hij vandaag hoge ogen gooien.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Filippo Ganna

** Tadej Pogacar, Magnus Sheffield

* Mikkel Bjerg, Eduardo Affini, Thymen Arensman

Algemeen klassement voor etappe 14