TV-gids: op deze zender kijk je live naar de Giro d'Italia

De strijd om de felbegeerde roze trui barst in Turijn los op zaterdag 4 mei. In drie weken tijd leggen de renners 3.400 kilometer af op het Italiaans grondgebied. Met Tadej Pogacar als torenhoge favoriet en enkele Nederlandse toppers staan er genoeg renners aan de start om in de gaten te houden. Lees hieronder op welke zender je de Giro d'Italia live kan volgen.

De Giro d'Italia gaat zaterdag 4 mei van start in Turijn en finisht op zondag 26 mei in Milaan. De verwachting is dat Pogacar de roze trui in de wacht gaat slepen, al moet hij wel drie weken lang volledig gefocust op de fiets zitten. Renners als Thymen Arensman, Romain Bardet, Geraint Thomas en Ben O'Connor staan ongetwijfeld klaar om iedere mogelijk fout af te straffen.

Waar kan ik de Giro d'Italia live bekijken?

Alle etappes van de Ronde van Italië worden live uitgezonden via Eurosport (1) en via het online streamingsplatform discovery+. Voor die laatste dienst heb je een abonnement nodig, maar zie je de koers wel zonder reclameonderbrekingen. De gratis uitzending op Eurosport begint iedere etappe bij de officiële start van de koers. Bij discovery+ kun je al een halfuur eerder terecht om geen seconde te missen.

Deze Nederlanders staan aan de start

Thymen Arensman was tijdens de vorige editie van de Giro d'Italia de best geklasseerde Nederlander dankzij zijn zesde plaats in het algemeen klassement. De renner van INEOS Grenadiers reed een sterke ronde en eindigde op zes minuten en vijf seconden van eindwinnaar Primoz Roglic. Arensman is één van de elf Nederlandse renners die aan de start verschijnen in Turijn. De 24-jarige renner is ongetwijfeld gebrand om zijn eindklassering te verbeteren.