Het wordt een belangrijke dag voor Thymen Arensman. De Nederlandse klassementsman kan goede zaken doen in de Giro d'Italia. De tiende etappe is namelijk een lange tijdrit en daar kan hij tijd winnen op zijn concurrenten in de strijd om een podiumplek.

In Viareggio vindt de start van de 42 kilometer lange tijdrit plaats. De finish is in het plaatjes Massa. Tussendoor zijn er weinig écht grote hoogteverschillen, al zit er op zo'n vier kilometer voor de meet een kort klimmetje. Arensman staat momenteel zesde in het algemeen klassement op precies vijf minuten van rozetruidrager Afonso Eulálio. De Portugees moet aan de bak om zijn leiderstrui te verdedigen.

Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt namelijk op 2.24 en kan heel veel tijd goedmaken. Voor Arensman is het zaak om tijd te winnen op Felix Gall (2.59), Jai Hindley (4.32) en Christian Scaroni (4.43).

