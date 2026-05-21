Met Thymen Arensman op de derde plaats in het algemeen klassement gaat de Giro d'Italia vrolijk verder. Het is donderdag tijd voor etappe 12 en eindelijk lijken de sprinters weer een kans te krijgen. Of komt er toch nog een verrassing? Volg hier de etappe live.

Het peloton legt weer 175 kilometer af en finisht donderdagmiddag in Novi Ligure. Vlak is het niet, maar zware beklimmingen zijn er ook nauwelijks. Wel zijn er twee lastige heuvels, maar daarna is er nog lang te rijden en kunnen eventueel geloste sprinters mogelijk nog terugkeren. Mogelijk kan Dylan Groenewegen voor zijn kansen gaan.

Waarschijnlijk verandert er in het algemeen klassement weinig. Arensman staat op een derde plaats en ligt dus op koers voor een podiumplaats. Hij kan de eerst Nederlander sinds 2020 op het podium van een grote ronde worden. Toen werd Wilco Kelderman derde in 2020. In 2017 won Tom Dumoulin de Giro.

