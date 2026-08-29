Het peloton in de Vuelta heeft een aantal zware klimetappes achter de rug, maar zaterdag krijgen de sprinters weer een kan. Volg hier live de ontwikkelingen in etappe 8.

Aan het begin van de etappe vond al snel een valpartij plaats. Wat er precies is gebeurd, blijft nog onbekend. Wel lijken er een aantal renners slachtoffer te zijn. Zo heeft Primoz Roglic gaten in zijn kleding en staat hij op achterstand na zijn betrokkenheid bij de valpartij. Inmiddels is hij wel weer terug in het peloton. Dat geldt niet voor bijvoorbeeld Mattia Gaffuri. Hij heeft de Vuelta al moeten opgeven.

De rit van zaterdag is 171 kilometer lang en gaat van Puçol naar Xeraco. De etappe bevat slechts 1.281 hoogtemeters. De sprinters kunnen dus hun kans grijpen om voor de winst te gaan.

In het algemeen klassement staat Tadej Pogacar nog steeds bovenaan. Hij rijdt dus weer in de rode trui, maar raakte vrijdag wel twee andere truien kwijt. Wout van Aert reed de hele zevende rit aan kop en verzamelde zo de nodige punten voor de groene trui, waar hij nu zelf de leiding heeft. Noorse ritwinnaar Andreas Leknessund pakte een hoop bergpunten en daarmee de bollentrui. Voor de start hield hij samen met zijn teamgenoten een minuut stilte voor de overleden Noorse koning Harald.

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