Mathieu van der Poel is natuurlijk een groot wielrenner, maar hij is niet de enige in zijn familie. Zijn vader Adrie kon natuurlijk ook behoorlijk fietsen, maar zijn opa is al helemaal geliefd. De grootvader van 'Matje' is in Frankrijk een volksheld en het verdriet was daar enkele jaren geleden dan ook groot toen hij overleed.

Raymond Poulidor, met de aandoenlijke bijnaam 'Poupou' was de Franse opa van Van der Poel. Hij kende in de jaren '60 en '70 grootse successen. Zijn dochter Corinne trouwde met Adrie van der Poel. Zij kregen twee kinderen: David en Mathieu.

Opa Poulidor en Mathieu hadden een bijzondere band en waren dol op elkaar. Het verdriet was dan ook groot toen Poulidor eind 2019 overleed. Hij werd 83 jaar, een paar maanden eerder had zijn kleinzoon de wereld verbaasd door op prachtige wijze de Amstel Gold Race te winnen.

Twee jaar later won Van der Poel een rit in de Tour de France, waardoor hij ook de gele trui droeg. Dat zorgde voor enorm veel emoties en tranen omdat Van der Poel op de finish naar de hemel wees: een gebaar richting Poupou. "Mathieu miste zijn opa", zo stelt vader Adrie in This Is Home, een YouTube-video van Shimano over Van der Poel. "De band tussen hen was erg speciaal."

Overleden voor grote overwinningen

Poulidor maakte de grote wielerdoorbraak van zijn kleinzoon dus mee, maar overleed wel voordat hij bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix won, wereldkampioen werd en dagenlang de gele trui droeg. "Het is een beetje jammer dat hij te vroeg heen is gegaan", vertelt Adrie. "Ik denk dat hij de afgelopen jaren nog trotser was geweest op wat Mathieu allemaal heeft gedaan."

Mogelijk kijkt Poulidor van boven mee tijdens de race van aankomend weekend. Zondag is het namelijk tijd voor Parijs-Roubaix, de koers die Van der Poel al drie keer won. Hij kan de eerste renner ooit worden die de wielerklassieker vier jaar op een rij wint. Sowieso waren alleen de Belgen Tom Boonen en Rogier de Vlaeminck de enige renners die viermaal als eerste over de meet in Roubaix kwamen.

Concurrentie van topwielrenners

De Nederlander krijgt wel fikse concurrentie. Niet alleen van toppers als Filippo Ganna en Wout van Aert, maar ook van wereldkampioen Tadej Pogacar. De Sloveen was afgelopen weekend de sterkste in de Ronde van Vlaanderen en is er op gebrand om voor het eerst in zijn leven Parijs-Roubaix te winnen. Vorig jaar werd hij tweede, achter Van der Poel.