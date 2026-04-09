Mathieu van der Poel won als wielrenner al zo'n beetje elke grote eendagskoers die je kan winnen. Bovendien droeg hij ook al de gele trui en blinkt hij jaarlijks uit bij het veldrijden. Maar Van der Poel wil meer. Hij heeft één absolute droom die hij nog graag ziet uitkomen.

Tot nog toe is Mathieu van der Poel bezig aan een behoorlijk goed wielerseizoen. De Nederlandse toprenner won al de Omloop Het Nieuwsblad én de E3 Saxo Classic, en pakte bovendien ook nog twee etappes in de meerdaagse koers Tirreno-Adriatico. Maar toch is er iets wat de veelwinnaar op de fiets nog graag wil bereiken. Iets waar Van der Poel al jaren van droomt.

Multifunctioneel

We kennen Van der Poel natuurlijk als een multifunctionele wielrenner bij uitstek. Zowel op de weg als in de modder bij het veldrijden behoort hij steevast tot de favorieten. Maar ook in een andere fietsdiscipline hoopt hij op succes. Hij droomt er namelijk van om nog eens succesvol te zijn bij het mountainbiken.

Grote droom

"Het is denk ik geen geheim, want iedereen weet dat wereldkampioen mountainbiken worden nog steeds iets is wat bovenaan mijn lijstje staat.", vertelt de 29-jarige Van der Poel in de mindocumentaire This is Home van Shimano. Afgelopen jaar deed hij ook al mee aan het WK, maar werd hij slechts 29ste.

Vooral door de zeer enthousiaste fans heeft de renner van Team Alpecin-Premier Tech het altijd naar zijn zin op de fiets met brede banden. "Voor mij is de sfeer bij het mountainbiken een van de beste die er is. De mensen die komen kijken, houden echt van de sport en ze juichen net zo hard voor de eerste als de laatste rijder en daarom vind ik het zo geweldig."

Moeilijk te combineren

Wel is het lastig om die dromen na te jagen naast zijn actieve carrière op de weg. Daardoor nam hij in 2024 in Parijs ook niet deel aan het onderdeel mountainbike op de Olympische Spelen. Vier jaar eerder deed hij dat wel, maar ging het door een stomme valpartij al snel mis.

"Het is voor mij ook de moeilijkste combinatie om te maken met het wielerseizoen op de weg", vervolgt de wielrenner, die aankomend weekend hoopt Parijs-Roubaix voor een sensationele vierde keer op rij te winnen. "Maar ja, dat maakt het ook echt leuk om dit doel te blijven nastreven en het houdt me gemotiveerd", besluit hij. Mocht Van der Poel ooit daadwerkelijk wereldkampioen mountainbike worden dan heeft hij zijn gouden trilogie, met de WK-titels op de weg en in het veld, vervolmaakt.