Wielerploeg Visma | Lease a Bike wilde voor Paris-Roubaix opnieuw uitpakken met een opvallende innovatie, maar de UCI heeft daar op het laatste moment een streep door gezet en stuurde een opvallende brief naar de Nederlandse ploeg. Dat heeft mogelijk grote gevolgen voor de kansen van Wout van Aert in de Hel van het Noorden. Dat laat Mathieu Heijboer, head of performance, weten in de podcast In De Waaier.

Visma verraste de afgelopen jaren het peloton met een bandendruksysteem dat tijdens de koers aangepast kon worden. Ook bredere banden en een vergevingsgezind frame werden getest.

Ook dit jaar zouden Van Aert en zijn ploeg weer met een innovatie in de wielen komen, maar dat idee is afgekeurd. "We hebben twee weken geleden een brief gekregen van de UCI dat ons systeem verboden is. Het is een vaag verhaal. We hebben er tijdens de GP Denain nog mee gereden. De reden is dat het bedrijf achter de innovatie failliet is gegaan, maar inmiddels is het weer op de rit. Daardoor twijfelt de UCI aan de commerciële beschikbaarheid en hebben ze gezegd: we verbieden het voor de rest van het jaar."

'Wij zijn stomverbaasd'

Volgens Heijboer klopt die redenering niet. "Er is geen regel dat het twee weken van tevoren beschikbaar moet zijn. Op het moment van de wedstrijd moet het commercieel verkrijgbaar zijn. Dus wij zijn stomverbaasd en balen ervan, want het verkleint de kans dat Van Aert Roubaix wint."

Geen beroep

Toch gaat Visma niet in beroep. "Het heeft zo kort voor Parijs-Roubaix weinig kans van slagen. We nemen bovendien geen risico: de strafmaat varieert van een waarschuwing tot diskwalificatie. Daarnaast kost het veel voorbereiding. Onze mecaniciens moeten honderden sets wielen voorbereiden en dat kan niet op het laatste moment. We gaan het wel aanvechten, maar niet voor Parijs-Roubaix."

Voordeel systeem

Heijboer legt uit wat het systeem oplevert. "Je kunt met lagere druk over de kasseien rijden en met hogere druk op het asfalt. Als je lek rijdt, plakt de band zichzelf en pompt hij zich weer terug naar de gewenste druk."

Nieuw plan

Visma moet het dus tactisch oplossen, en daar heeft Heijboer vertrouwen in. "We willen in de finale met een overtal zitten. Per, Christophe en Wout zijn in vorm. Roubaix past hen beter dan Vlaanderen. Ik geloof dat wij met een van hen kunnen winnen zondag."