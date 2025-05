Nederlandse renster wint openingsrit in Ronde van Baskenland, Anna van der Breggen hard ten val

Mischa Bredewold heeft de eerste etappe van de Ronde van Baskenland op haar naam geschreven na een spannende massasprint. De 24-jarige renster van SD Worx-Protime was in Agurain de snelste en is daarmee de eerste leider in de etappekoers. De openingsrit kende ook een verrassende wending toen ploeggenote Anna van der Breggen vlak voor de finish hard ten val kwam.

De 148,5 kilometer lange etappe tussen Zumarraga en Agurain bevatte drie beklimmingen, die het peloton flink uitputten. Vroege ontsnappingspogingen van Morgane Coston en anderen werden snel tenietgedaan. Later waagden Eva van Agt en Julie Van de Velde nog een ontsnapping, maar ook zij werden met twintig kilometer te gaan weer ingerekend.

Valpartij Van der Breggen schudt koers op, Bredewold sprint naar zege

De koers werd opgeschud op ongeveer zeven kilometer van de finish toen meerdere rensters in een bocht ten val kwamen. Van der Breggen, één van de favorieten voor het eindklassement, kwam hard ten val. Ze kon verder fietsen, maar verloor ruim 40 seconden en zag haar kansen op de eindoverwinning krimpen.

In de finale zette ploeggenote Steffi Häberlin haar sprintster Bredewold perfect af met de finish in zicht. Bredewold hield haar concurrenten Millie Couzens en Margaux Vigié net achter zich en won daarmee, net als vorig jaar, opnieuw de openingsetappe. Met haar overwinning neemt Bredewold ook de leiderstrui in het algemeen klassement over.

🚴🇪🇸 | Oei, nare valpartij in het Baskenland. Anna van der Breggen is een van de slachtoffers. #itzulia



Ronde van Baskenland

De Ronde van Baskenland gaat nog door tot en met zondag, met uitdagende etappes in het heuvelachtige landschap. Demi Vollering, die onlangs de Ronde van Spanje won, wordt gezien als dé topfavoriet voor de eindzege.