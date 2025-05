Topwielrenster is niet blij met nieuwe uiterlijk van man na verloren weddenschap in Giro: 'Sorry!'

Pas op met weddenschappen. Dat onderstreept het grapje tussen topwielrenner Mads Pedersen en zijn teamgenoot Jacopo Mosca. De Italiaan beloofde zijn kop te scheren als de Deen de openingsetappe van de Giro d'Italia zou winnen.

De ex-wereldkampioen kwam ook echt als eerste over de streep op dag 1 van de Ronde van Italië. De Italiaan van Lidl-Trek moest woord houden en liet zich scheren. Zijn team filmde alles en zette het op social media. "100 procent toewijding aan het team", stond erbij. "En 100 procent toewijding aan de weddenschap."

'A bet is a bet'

In de video zegt Mosca: "We hadden besloten dat als Mads de eerste etappe zou winnen, hij mijn hoofd zou scheren. Mads heeft het gisteren uitstekend gedaan tijdens de race. Maar vanavond doet hij het wat minder tijdens het scheren. Tja, een weddenschap is een weddenschap."

Sorry!

Pedersen haakt in: "Zo slecht is het toch niet? Maar ik moet zeggen: groots dat hij dit doet. Petje af. Elisa, sorry!" Met Elisa verwijst hij naar de echtgenote van Mosca: Elisa Longo Borghini. De wielrenster krijgt tijdens een videocall met haar geliefde het resultaat te zien en lijkt er niet zo blij mee. Ook Mosca zegt sorry.

Giro-renner Thymen Arensman dreigt op te geven wegens 'trauma': 'Demonen in mijn hoofd' Thymen Arensman werd zaterdag in de tijdrit van de Giro d'Italia de nummer 15. De Nederlander, van wie een kort eindklassement wordt verwacht, baalde na zijn rit tegen de klok. Hij was bijzonder negatief over zijn prestaties en had het zelfs over afstappen en opgeven.

Elisa Longo Borghini

Elisa Longo Borghini behoort tot de top van het internationale vrouwenwielrennen en heeft in haar carrière al talloze indrukwekkende prestaties neergezet. In 2024 won ze de Giro d'Italia Donne, de belangrijkste rittenkoers voor vrouwen, en werd daarmee de eerste Italiaanse sinds 2008 die deze ronde wist te winnen.

Ze heeft ook het algemeen klassement van de UAE Tour Women op haar naam geschreven in zowel 2023 als 2025, waarmee ze haar klimkwaliteiten en consistentie in etappekoersen opnieuw bewees.

Groot drama voor Wout van Aert in Giro d'Italia, topfavoriet Primoz Roglic slaat grote slag Het contrast kan niet groter tussen oud-ploeggenoten Wout van Aert en Primoz Roglic in de Giro d'Italia. Vooraf sprak de Belgische kopman van de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike de hoop uit een gooi te doen naar het roze, alleen die ambities kunnen de ijskast in na een waardeloze tijdrit. Roglic daarentegen sloeg een grote slag.

Jacopo Mosca

Jacopo Mosca is een Italiaanse wielrenner die sinds 2019 uitkomt voor het WorldTour-team Lidl-Trek. Hoewel hij geen grote overwinningen in de WorldTour heeft behaald, heeft hij zich onderscheiden als een betrouwbare helper en aanvaller, met enkele opvallende prestaties in meerdaagse koersen.