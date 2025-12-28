Het veldritseizoen is nog maar net op gang, maar Mathieu van der Poel laat nu al zien hoe productief zijn wintercampagne is. Met een handvol wedstrijden heeft de wereldkampioen direct zijn stempel gedrukt op het veld. De teller staat op vijf uit vijf, waarmee hij niet alleen sportief, maar ook financieel een uitstekende slag slaat. Dit is hoeveel Van der Poel tot nu toe al bij elkaar heeft gefietst.

Dat Van der Poel dit veldritseizoen op eenzame hoogte staat is duidelijk zichtbaar. Van de vijf ritten waar hij aan de start stond won hij ze allemaal. Renners als Thibaut Nys en zijn eeuwige rivaal Wout van Aert konden hem soms even volgen, maar moesten vroeg of laat toch afhaken zodra de Nederlander het tempo verhoogde. Iedere keer bleek opnieuw dat er simpelweg niemand in staat is om Van der Poel onder druk te zetten of zijn overwicht echt te doorbreken.

Teller loopt flink op voor Van der Poel

Die sportieve dominantie vertaalt zich direct naar het prijzengeld. Met vier overwinningen in Wereldbekerwedstrijden streek Van der Poel telkens 5.000 euro op, goed voor 20.000 euro. Daarnaast kwam hij ook in actie in de C2-cross in Hofstade (X2O Badkamers Trofee), waar nog eens 350 euro werd verdiend. Daarmee staat de teller na amper vijf veldritten al op 20.350 euro, meldt het Belgische Het Laatste Nieuws.

Opvallend is hoe snel dat bedrag tot stand kwam. Waar veel concurrenten een volle kalender nodig hebben om zich in de bovenste regionen van het prijzengeldklassement te nestelen, had Van der Poel aan vijf ritten genoeg. Alleen Nys en Michael Vanthourenhout staan nog net boven hem, al hadden zij daar wel vier keer zoveel wedstrijden voor nodig.

Leiding in Wereldbeker lonkt

Niet alleen financieel werpt die bliksemstart zijn vruchten af. Ook in de Wereldbekerstand heeft Van der Poel zich razendsnel in de top genesteld. Met 160 punten staat hij op slechts één punt van de leiding, een positie die aan het einde van het seizoen goed is voor een extra bonus van 30.000 euro. Dat terwijl hij een aantal wedstrijden nog bewust overslaat.

Zelf blijft Van der Poel nuchter onder zijn dominante cijfers. De wereldkampioen kiest zijn crossen zorgvuldig en laat bewust ruimte in zijn planning, met het oog op de belangrijkste afspraken later in de winter. Dat geldt ook voor de Wereldbeker, die voor hem geen heilig doel is. "Als die echt een doel was geweest, had ik ook Dendermonde moeten rijden", gaf hij eerder aan.

Volgende mijlpaal

Met inmiddels 294 overwinningen op zijn naam, waarvan 177 bij de elite, komt ook de volgende mijlpaal langzaam in zicht. De magische grens van 300 zeges lonkt voor Van der Poel, een aantal dat alleen voorbehouden is aan de allergrootsten in het veldrijden. Daar komen de jacht op een negende wereldtitel en een mogelijke evenaring van het recordaantal Wereldbekerzeges nog bij. Het beloven dus zware weken te worden voor de concurrentie van de Nederlander.