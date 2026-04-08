Nooit eerder was het gat tussen de winnaar en de nummer zes zo groot (4.28 minuut) in de Ronde van Vlaanderen. Vlaanderens Mooiste veranderde daarmee in een ongekende slijtageslag, waarin Tadej Pogacar zondag voor de derde keer in zijn carrière zegevierde. NOS-verslaggever Han Kok zag het van dichtbij en sprak na afloop meerdere hoofdrolspelers, waarvan enkelen er slecht aan toe waren.

Zelfs bij de winnaar was de prijs die hij ervoor betaalde zichtbaar. Oud-toprenner Tom Dumoulin liet in de NOS Wielerpodcast weten geschrokken te zijn van het uiterlijk van Pogacar kort na de finish. "Ik vond vooral het interview na afloop bizar. Hij zag grauw en leek wel tien jaar ouder, hij had zo afgezien." De Sloveen bevestigde dat gevoel zelf ook. Op de vraag of hij ooit zo diep was gegaan, reageerde hij: "Dit was wel een van de ergste dagen in mijn carrière."

Sprakeloos

Niet alleen de toppers gingen diep, ook daarachter was de schade enorm. Rick Pluimers reed een dijk van een wedstrijd en zat nog mee met de favorieten op de Molenberg, waar het tempo voor het eerst serieus omhoog ging. Na afloop eiste dat zijn tol. "Hij lag helemaal gesloopt op de grond, het licht ging volledig uit. Dan zie je wat deze koers met renners doet."

Hetzelfde gold voor Tim van Dijke, die als elfde eindigde. "Hij kon geen boe of bah meer zeggen. Op een gegeven moment zei hij: hou maar op, ik kan niet meer praten", aldus Kok. Eén conclusie bleef overeind: "Iedereen kwam volledig kapot en leeg over de streep."

De natuurwet

De genadeklap viel volgens Kok op de Oude Kwaremont. Daar moest Mathieu van der Poel definitief passen in duel met Pogacar. "Hij was helemaal opgeblazen en moest echt naar adem zoeken in het tussenstuk richting de Paterberg. En dan is het bam: twintig seconden." Kok haalt de natuurwetten erbij: "Het is eigenlijk net natuurkunde: de klimmer tegen de puncher, die net wat groter en zwaarder is. Dat is wat we zondag zagen."

Champions League

Met Parijs-Roubaix in aantocht kijkt Kok alvast vooruit naar het volgende hoofdstuk tussen de twee grootheden. "Als je het in voetbaltermen zegt: Pogacar speelde zondag in Vlaanderen een thuiswedstrijd, maar komende week is het Van der Poel-terrein. Daar speelt hij in eigen huis."

Zijn voorspelling neigt daarom nipt in het voordeel van de Nederlander: "Ik zou zeggen 52 tegen 48 in het voordeel van Mathieu."