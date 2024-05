Giro d'Italia, etappe 9 | De aanvallers zijn aan zet in typische overgangsrit naar Napels

In de negende etappe van de Ronde van Italië wachten de renners een lastig te voorspellen overgangsrit. De verwachting is dat de aanvallers de ruimte krijgen voor de ritzege in de een-na-langste etappe van deze Giro. Toch kunnen de sprintteams nog roet in het eten gooien. Wie gaat er zegevieren in Napels? Sportnieuws.nl blikt vooruit.

Zaterdag liet Tadej Pogacar wederom zien op eenzame hoogte te staan deze Giro. In eerste instantie was de etappe een mooie kans voor de aanvallers, maar de Sloveen gaf de winst allerminst weg. Dankzij uitstekend werk van zijn ploeg UAE Team Emirates werd Pogacar uitstekend afgezet voor de sprint richting de eindstreep. Hij spurtte op het oog gemakkelijk weg bij de concurrentie, waardoor hij alweer zijn derde ritzege boekte. Thymen Arensman klom weer een aantal plekken in het algemeen klassement door zijn sterke rit.

Tadej Pogacar gunt vluchters in Giro helemaal niets op Prati di Tivo, Thymen Arensman knalt top 10 binnen Tadej Pogacar heeft de achtste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De favoriet voor de eindzege liet nog maar eens waarom hij veruit de sterkste is bergop. Pogacar won de rit naar Prati di Tivo en verstevigde zijn voorsprong in het algemeen klassement.

Het parcours | Avezzano > Napels (214 km)

De rit van zondag is met 214 kilometer de een-na-langste van deze Giro. Vanaf de start uit Avezzano gaat het peloton in dalende richting de kust waar na 132 kilometer de eerste tussensprint plaatsvindt. Vervolgens zetten de renners koers naar de enige gecategoriseerde beklimming van de dag, Monte di Procida (3,7 km à 3,1%). Kort daarna volgt de laatste tussensprint van de dag met nog 33 kilometer te gaan tot de streep.

Mocht de vlucht de ruimte krijgen en voor de overwinning rijden kunnen de sterkste renners het verschil maken in de finale. Daar volgen drie heuveltjes, voordat de laatste zeven kilometer richting de finish in Napels volgen die volledig vlak zijn. Bij het onderdoor rijden van het rode vod wacht een flinke haarspeldbocht waar de renners heelhuids doorheen moeten zien te komen. Daarna loopt de weg volledig rechtdoor richting de streep.

Profiel van de negende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

De klassementsrenners hebben in de afgelopen twee etappes met de nodige energie gesmeten, en kijken vooral uit naar de eerste rustdag op maandag. Daarom lijkt de negende etappe te zijn weggelegd voor de aanvallers met een kleine slag om de arm. De sprinters zijn deze rit namelijk zeker niet kansloos, maar de vraag is welke sprintteams de achtervolging voor hun rekening willen nemen. Daarom kijken we voor de kanshebbers in eerste instantie naar de aanvallers.

Een type als Andrea Vendrame kan zomaar eens ver komen deze overgangsetappe. De Fransman moet de laatste heuvels zien te overleven, maar kan wel beschikken over een sterk eindschot. Mocht hij erin slagen om mee te zitten in de vlucht kun je de renner van Decathlon AG2R La Mondiale alvast opschrijven als grote kanshebber.

Jhonatan Narváez verrast Tadej Pogacar in openingsrit Giro d'Italia, Thymen Arensman verliest veel tijd Jhonatan Narváez heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia verrassend gewonnen. De Ecuadoraan van INEOS-Grenadiers bleef favoriet Tadej Pogacar voor in de sprint in Turijn. Nederlander Thymen Arensman verloor veel tijd.

In de openingsrit liet Jhonatan Narváez al zien over een goede eindsprint te beschikken toen hij onder andere Tadej Pogacar versloeg in Turijn. De Ecuadoriaanse renner van INEOS Grenadiers rijdt tot dusver een zeer goede Giro, waarin hij zomaar eens nog een etappeoverwinning aan zijn palmares kan toevoegen. Narváez was alleen wel erg actief in de rit van zaterdag, dus de vraag is of hij vandaag opnieuw in de aanval gaat.

Laurance Pithie is een zeer allround sprinter die op dit parcours goed uit de voeten kan. Voor de Australiër van Groupama - FDJ is het cruciaal om de heuvels te overleven zodat hij met zijn sterke sprint naar de zege kan spurten. Een zelfde type renner is de Italiaan Stefano Oldani. De renner van Cofidis is regelmatig te vinden in massasprints, maar het is ook een sprinter die zware etappes goed kan verteren.

Laurance Pithie kan met zijn explosiviteit het verschil maken © Getty Images

De Belgen Mauri Vansevenant en Quinten Hermans zouden allebei in staat moeten zijn om een goed resultaat te neer te zetten in de overgangsetappe. Namens Visma | Lease a Bike zijn Attila Valter en Jan Tratnik interessante namen om in de gaten te houden.

De kans is natuurlijk altijd aanwezig dat de vlucht het niet haalt. In dat geval lijken de sprinters toch de beste papieren te hebben voor de ritzege. We kijken dan vooral naar de snelle mannen die een klim kunnen overleven. Kaden Groves laat de afgelopen dagen zien in goede vorm te verkeren, en zou deze kans dus graag aangrijpen. Mocht het zover komen krijgt hij concurrentie van Jonathan Milan, Olav Kooij en Tim Merlier.

Christophe Laporte tweede uitvaller bij Visma in Giro d'Italia: Olav Kooij raakt belangrijke kracht kwijt Christophe Laporte heeft besloten niet meer van start te gaan in de Giro d'Italia. De Franse Europees kampioen op de weg stapte niet meer op in de achtste etappe op weg naar Prati di Tivo. Laporte viel hard in de vijfde etappe en is daar nog niet van hersteld.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Andrea Vendrame, Jhonatan Narváez

** Laurance Pithie, Stefano Oldani, Mauri Vansevenant, Quinten Hermans, Attila Valter

* Kaden Groves, Jonathan Milan, Olav Kooij, Tim Merlier

TV-gids: op deze zender kijk je live naar de Giro d'Italia De strijd om de felbegeerde roze trui barst in Turijn los op zaterdag 4 mei. In drie weken tijd leggen de renners 3.400 kilometer af op het Italiaans grondgebied. Met Tadej Pogacar als torenhoge favoriet en enkele Nederlandse toppers staan er genoeg renners aan de start om in de gaten te houden. Lees hieronder op welke zender je de Giro d'Italia live kan volgen.

Algemeen klassement voor etappe 9

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 23:20:52 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +0:46 Daniel Felipe Martinez BORA - hansgrohe +0:47 Cian Uijtdebroeks Team Visma | Lease a Bike +0:55 Einer Rubio Movistar Team +0:56 Lorenzo Fortunato Astana Qazaqstan Team +1:07 Juan Pedro López Lidl - Trek +1:11 Jan Hirt Soudal Quick-Step +1:13 Alexey Lutsenko Astana Qazaqstan Team +1:26 Esteban Chaves EF Education - EasyPost zt. Thymen Arensman INEOS Grenadiers +4:09

Etappeschema, uitslagen en klassementen Giro d'Italia 2024 Vanaf zaterdag 4 tot en met zondag 26 mei barst de strijd om de roze trui in de Giro d'Italia los. Na 21 etappes wordt duidelijk wie in Rome Primoz Roglic gaat opvolgen als winnaar van het eindklassement. In dit artikel kun je alle informatie vinden over alle etappes, klassementen een deelnemers van de Ronde van Italië.

Live

Refresh de pagina om de huidige situatie van de koers te bekijken