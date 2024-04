Opvallende keuze: Danny van Poppel krijgt vlak voor start van Giro d'Italia totaal andere rol

Een interessante wending bij BORA-hansgrohe vlak voor aanvang van de Giro d'Italia. De Duitse formatie laat sprinter Sam Welsford alsnog thuis, terwijl beoogde lead-out Van Poppel de kans krijgt in de vlakke etappes. Waar de Nederlandse sprintaantrekker normaal zijn kopman perfect afzet voor de overwinning, mag Van Poppel deze ronde zelf voor succes sprinten.

In eerste instantie zou Welsford eigenlijk zijn debuut gaan maken in de Ronde van Italië. Echter laat zijn ploeg een aantal dagen voor de start in Turijn weten geen gebruik te maken van de diensten van de Australiër. BORA-hansgrohe heeft vooralsnog niet laten weten wat de reden is voor het passeren van de sprinter. Toch lijken de mindere prestaties in de Ronde van Turkije aanleiding te zijn geweest om Welsford thuis te laten. De Oostenrijker Patrick Gamper is opgeroepen om zijn plek in de selectie in te nemen.

Van Poppel krijgt het vertrouwen

Van Poppel ziet zijn kopman Welsford wegvallen, wat betekent dat hij zal worden uitgespeeld in de vlakke etappes. De Nederlander maakte, in tegenstelling tot Welsford, een sterke indruk in de Ronde van Turkije met enkele knappe resultaten. Van Poppel dacht zelfs de derde etappe op zijn naam te schrijven door als eerste de finishlijn te passeren. Helaas werd de sprinter na afloop teruggezet in de einduitslag doordat hij tijdens zijn sprint afweek van zijn lijn.

Gedurende de Ronde van Italië zijn er voldoende kansen op mooie resultaten in de sprint. Wie weet kan Van Poppel zijn hoogste notering in de Giro (2e plaats in 2018) verbeteren met een etappeoverwinning. Dan zal hij wel moeten zien af te rekenen met grote namen als Fabio Jakobsen, Olav Kooij, Tim Merlier en Jonathan Milan.

Ambities voor de Giro

In het algemeen klassement speelt de ploeg Daniel Felipe Martinez uit, die drie jaar eerder als eens al vijfde eindigde in de Giro. Bovendien heeft BORA de beschikking over de nieuwe Duitse klimsensatie Florian Lipowitz. De 23-jarige renner kende zijn absolute doorbraak in de Ronde van Romandië, maar hij lijkt vooral veel ervaring te gaan opdoen tijdens zijn eerste grote ronde.

Naast Welsford ontbreekt er nog een opvallende naam in de vorm van Emanuel Buchmann. De Duitse uitte zijn frustratie via Instagram. "Ik kan niet beschrijven hoe teleurgesteld ik ben dat ik geen Giro d'Italia ga rijden dit jaar", stelt Buchmann. "Het gehele jaar was het duidelijk dat ik naar de Giro ging en werd mij een rol als schaduwkopman beloofd. De trainingen en de vorm zijn goed. Toch kreeg ik te horen dat ik niet ben geselecteerd voor de Giro."