Video: Danny van Poppel gediskwalificeerd na winnende sprint in Turkije

Danny van Poppel dacht dinsdag even de derde etappe in de Ronde van Turkije gewonnen te hebben. De Nederlandse renner kwam als eerste over de streep na een lange sprint, maar werd na afloop gediskwalificeerd.

Van Poppel kwam na ruim 147 kilometer als winnaar uit de sprint, maar nummer twee Giovanni Lonardi was het daar niet mee eens. De Italiaan kwam protesterend over de finish. Boos en met een arm in de lucht toonde Lonardi z'n frustratie. In zijn ogen week Van Poppel tijdens zijn sprint van de lijn af.

Protest van de nummer twee

Daardoor kon de Italiaan aan de buitenkant niet meer langs de Nederlander, terwijl hij wel een goede snelheid had. Die snelheid van Van Poppel en Lonardi werd vooral veroorzaakt door Alpecin-Deceuninck. De ploeg van Mathieu van der Poel reed een perfecte lead-out voor klassementsleider Henri Uhlig en sprinter Max Kanter (die maandag de tweede etappe won), maar zag geen van de twee Duitsers meestrijden om de ritzege.

Jury haalt Van Poppel uit de uitslag

Na de finish besloot de jury van de Ronde van Turkije om Van Poppel uit de uitslag te halen. In hun ogen had de Nederlander dus inderdaad Lonardi gehinderd tijdens zijn sprint. De Italiaan werd aangewezen als winnaar, met landgenoot Enrico Zanoncello als tweede. Kanter van Alpecin pakte door de diskwalificatie van Van Poppel alsnog een derde plek in de etappe. Check hieronder de finish.

🚴🇹🇷 | Welsford is weer eens nergens te bekennen dus dan doet Danny van Poppel het zelf wel! #TUR2024



🚴🇹🇷 | Welsfeld is weer eens nergens te bekennen dus dan doet Danny van Poppel het zelf wel! #TUR2024

Nieuwe leider

De Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen, die zondag de eerste etappe van de Ronde van Turkije won, kwam niet in de buurt van de podiumplaatsen. Hij moest het doen met plek elf. Lonardi is door zijn toegekende sprintzege ook de nieuwe klassementsleider in Turkije.

Aanvallers en klimmers

Na drie sprintdagen is het woensdag de beurt aan de aanvallers. Dan liggen er twee heuvels op de route: één van de derde en één van de tweede categorie. Een ideale etappe voor vluchters. Vrijdag is de enige echte klimetappe in Turkije, dan is de finish bergop.