Tom Dumoulin werd in 2017 de eerste Nederlandse winnaar van de Giro d’Italia, maar veel scheelde het niet of Erik Breukink (62) had die eer bijna dertig jaar eerder al opgeëist. De oud-renner stond in de jaren tachtig meerdere keren op het podium in Italië en kent de koers als geen ander. In gesprek met Sportnieuws.nl wijst Breukink richting de komende editie dan ook op een bekend gevaar voor Thymen Arensman. "Daar gaat hij weleens de mist in."

Voor Breukink is de Giro veel meer dan zomaar de eerste grote ronde van het jaar. "De Italiaanse sfeer is echt uitzonderlijk leuk. Het landschap is heel bijzonder en afwisselend", vertelt de oud-prof. "Eigenlijk heeft de Giro alles en daarom reed ik er ook zo graag."

Ook dit jaar ziet Breukink die afwisseling terug in het parcours. "Wat ik zo mooi vind aan Italië, is dat als je langs de kust rijdt, het vlak is, maar als je even het binnenland in rijdt, dan is het op en af", legt Breukink uit. "Dat zie je ook dit jaar weer terug in het parcours. Het is een parcours waar veel Nederlanders iets mee kunnen, dus ik kijk ernaar uit."

Vingegaard topfavoriet

Voor de eindzege kijkt Breukink vooral naar één naam: Jonas Vingegaard. De Deen begint volgens hem als duidelijke favoriet aan de Italiaanse ronde. "Vingegaard is de topfavoriet. Als hij niks tegenkomt, wint hij de Giro", stelt Breukink.

Toch kijkt de oud-renner niet alleen naar de grote favoriet. Eén jonge Italiaan heeft zijn aandacht getrokken. "Ik ben wel echt onder de indruk van Giulio Pellizzari", zegt Breukink over de 22-jarige renner. "Ik kijk ernaar uit hoe hij zich gaat verhouden tegenover Vingegaard. Ik vind het een hele leuke, frivole renner. Hij reed goed in de Tour of the Alps, die hij ook won. Vorig jaar rook hij al aan het podium in de Giro met een vierde plek. Ik ben heel benieuwd of hij zich nu echt kan mengen."

Thymen Arensman

Ook Thymen Arensman begint met klassementsambities aan de Giro. Breukink ziet zeker kansen voor de Nederlander, maar wijst ook op een terugkerend probleem. "Het moet een beetje meezitten", zegt Breukink. "De afgelopen jaren verloor hij tijd op momenten dat het echt niet hoefde. Ook nu de eerste week niet heel zwaar is, moet hij echt alert blijven, want juist in die etappes weet hij nog weleens de mist in te gaan."

Toch gelooft Breukink dat Arensman kan meedoen om een topklassering, als hij zonder schade door de eerste fase komt. "Het parcours zal hem goed liggen", stelt de oud-renner. "De laatste week is hij bijna altijd goed en daar liggen de zwaarste etappes. Vooral de etappe in de Dolomieten kijk ik erg naar uit. Daar verwacht ik veel van Thymen. Als hij tot die tijd goed doorkomt, schat ik in dat hij het podium kan halen."

Kans op roze

Naast Arensman kijkt Breukink ook met interesse naar Dylan Groenewegen. De sprinter van Unibet Rose Rockets krijgt in de openingsrit direct een kans op ritwinst en mogelijk zelfs de roze trui. Volgens Breukink is dat geen onrealistische droom. "Met Groenewegen maken ze gelijk kans op het roze. Ik ben echt onder de indruk van hem dit voorjaar. Hij heeft het vertrouwen en dat is superbelangrijk voor een sprinter. Als het goed uitkomt, kan hij iedereen kloppen."

