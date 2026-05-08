Dylan Groenewegen kan vrijdag in één klap geschiedenis schrijven voor Unibet Rose Rockets. De Nederlandse sprinter krijgt in de openingsrit van de Giro d’Italia direct een kans op ritwinst én de roze trui. In aanloop naar die grote kans wordt hij klaargestoomd door sprintlegende Marcel Kittel, die precies weet wat er nodig is om op het hoogste niveau te winnen. "Hij heeft echt gegraven in de zwakheden van Dylan."

De Duitse veelwinnaar Kittel won in zijn carrière veertien ritten in de Tour de France en behoorde jarenlang tot de snelste mannen van het peloton. Tegenwoordig is hij als sprintcoach verbonden aan Unibet Rose Rockets en werkt hij nauw samen met de 31-jarige Nederlandse topsprinter. Volgens ploegleider Rob Harmeling is het vooral de manier waarop de twee elkaar hebben gevonden die opvalt.

Open gesprekken

Volgens Harmeling zit de kracht van de samenwerking vooral in de open manier waarop Kittel en Groenewegen met elkaar praten. Niet alleen de goede momenten kwamen op tafel, maar juist ook de periodes waarin de sprinter vastliep. "Het is prachtig om te zien. Het ego viel bij beiden weg, ze zochten elkaar op", zegt Harmeling in de NOS Wielerpodcast. "Marcel is daar heel erg goed in. Hij kijkt gelijk naar zijn kennis en ervaring. Overal waar het goed gaat, leer je niks, dus ze graven vooral waar Dylan vastliep, waar hij druk ervoer. Ze zijn heel open naar elkaar geweest."

Elke meter

De begeleiding van Kittel gaat volgens Harmeling veel verder dan alleen de laatste honderden meters van een sprint. De Duitser verdiept zich juist in het volledige verloop van de koers en neemt Groenewegen daarin mee. "De bevlogenheid van Marcel is schitterend om te zien", vervolgt Harmeling. "Hij stroopt elke meter van het parcours af. Hij kijkt naar elk detail: hoe de wind staat op een heuveltje, hoe elke bocht loopt. Hij gaat niet alleen in op de details, maar kijkt ook naar hoe het voelt voor Dylan op zo’n moment."

Daarbij probeert Kittel Groenewegen precies voor te bereiden op de momenten waarop het pijn kan gaan doen. "Hij kaart dan aan: hier ga je het zwaar hebben. Zo bereidt hij hem ideaal voor. Ze nemen elkaar helemaal mee in het verhaal van de koers en dat versterkt elkaar."

Etappezege als doel

Met Groenewegen als kopman en Kittel achter de schermen wil Unibet Rose Rockets in de Giro laten zien waar de ploeg voor staat: dromen najagen, zichzelf blijven en tegelijk presteren op het hoogste niveau. "Het allermooiste van onze ploeg vind ik het verhaal dat wij vertellen, dat je dromen moet blijven najagen en dat gewoon moet gaan doen", zegt Harmeling. "Trouw blijven aan wie wij zijn vind ik het allerbelangrijkste, maar als we geen etappe pakken, zou ik zelfs licht teleurgesteld zijn."

