Wielerkoers Parijs-Roubaix beleeft zondag een primeur: voor het eerst rijden ook de rensters op zondag, zij finishen na de mannen. De Nederlandse Lorena Wiebes staat als een van de kanshebbers aan de start, maar rijdt rond met een groot vraagteken boven haar hoofd.

De 27-jarige Wiebes was tot anderhalve week geleden nog een favoriete voor de eindzege in de 'Hel van het Noorden', maar door haar valpartij tijdens de Ronde van Vlaanderen is het maar de vraag of ze zich vooraan kan mengen. Ze heeft last van haar ribben en moet over 34 kilometer aan kasseien. Alsof dat niet al pijnlijk genoeg is, is ze volgens haar ploegleider ook nog eens verkouden en heeft ze 'last van haar longen'.

'Kunnen ons plan niet uitvoeren'

Danny Stam, ploegleider van Wiebes bij SD Worx-Protime, tempert de verwachtingen. "Met Lotte (Kopecky, de andere kopvrouw, red.) hebben we iemand die hier kan winnen, dat heeft ze eerder bewezen", zegt hij tegen De Telegraaf. "En we hebben een sterke ploeg in de breedte, maar met een niet-topfitte Lorena, kunnen we niet het beoogde plan uitvoeren.”

'Er zitten ook nadelen aan'

De top in het vrouwenwielrennen is de laatste jaren breder geworden en de beste rensters zijn over meer ploegen verdeeld. "Dat maakt het vrouwenwielrennen interessanter en dat is eveneens in ons voordeel, maar er zitten ook nadelen aan", zegt Stam. Zijn SD Worx-Protime was jarenlang met afstand de sterkste ploeg.

"Om de koers te bepalen en te winnen is het lastiger geworden, omdat je veel meer sterke blokken hebt. Het geeft enerzijds meer voldoening wanneer we winnen, maar we zijn ook zo verwend dat we nog steeds graag heel veel prijzen willen pakken.”

'Pech ligt overal op de loer'

En dan is Parijs-Roubaix traditiegetrouw een koers met veel lekke banden en valpartijen. Stam: "Favorieten zijn de laatste jaren veel meer over de ploegen uitgespreid en deze koers ligt veel rensters. Daarbij spelen hier altijd factoren mee waar je geen invloed op hebt. Pech ligt overal op de loer en daar mag je niet te veel van tegenkomen, want dan ga je nooit winnen.”