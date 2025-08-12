Vijfvoudig Tourwinnaar Miguel Indurain weet als geen ander hoe het is om jaar na jaar te presteren op het hoogste niveau. Toch denkt de Spaanse wielerlegende dat Tadej Pogacar, met vier Tourzeges op zak, dicht bij het magische record van vijf kan komen. Maar volgens Indurain is er één factor die uiteindelijk alles gaat bepalen en dat is niet zijn benen.

Pogacar pakte vorige maand zijn vierde eindzege in de Tour de France. De Sloveen was van begin tot eind oppermachtig en liet zijn concurrenten geen moment hopen op een verrassing. Hij domineerde zowel in de bergen als tegen de klok en reed ongenaakbaar richting Parijs. Met die vierde titel schaarde hij zich naast grootheden als Chris Froome in het klassement der veelwinnaars. Bovendien komt hij angstig dicht bij het magische record van vijf, dat onder anderen Indurain in handen heeft.

Indurain, die tussen 1991 en 1995 vijf keer op rij de Tour won, ziet hoe Pogacar langzaam de namen van Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault én hemzelf kan evenaren. Toch waarschuwt hij dat de grootste hindernis misschien wel buiten de koers ligt.

'Op een dag is het op'

"De grootste uitdaging zit in je hoofd", zegt Indurain. "In het wielrennen begint alles op jonge leeftijd en de druk stapelt zich snel op." Volgens hem is het niet alleen de fysieke belasting die het verschil maakt, maar vooral de mentale veerkracht om seizoen na seizoen te blijven winnen.

Volgens de olympisch tijdritkampioen van Atlanta 1996 draait het uiteindelijk om motivatie. "Wanneer je stopt, hangt af van je wil om door te gaan. Als hij fit blijft en gemotiveerd is, kan hij zijn eigen grenzen bepalen. Maar de stress, de reizen, het valgevaar – dat vreet energie. Op een dag is het op, en bij de één gebeurt dat eerder dan bij de ander."

'Alles wordt tot het uiterste gedreven'

Gevraagd of hij onder de indruk is van de hoge gemiddelde snelheden in de afgelopen Tour, blijft Indurain nuchter. "Dat is technologie", stelt hij. "Hogere snelheden, meer intensiteit, lichtere materialen – het is een constante evolutie. Alles wordt geoptimaliseerd: wegen, fietsen, kleding. Dat maakt de sport anders, maar ook veeleisender."

Hij herkent veel van zichzelf in Pogacar, maar wijst ook op de enorme verschillen tussen hun tijdperken. "Wij maakten verbeteringen met wat we hadden: klikpedalen, tijdritbidons, helmen. Tegenwoordig heb je aerodynamica, elektronica… alles wordt tot het uiterste gedreven. Niet alleen in het wielrennen, maar in alle sporten."

Viervoudig Tourwinnaar hint op vroeg afscheid

Opvallend genoeg sloot Pogacar zelf onlangs niet uit dat zijn carrière korter wordt dan velen denken. Voorafgaand aan zijn eigen criterium, de Tadej Pogacar Cup. "Het is een feit dat ik de jaren tot mijn pensioen al aan het aftellen ben", vertelde de viervoudig Tourwinnaar. "Ik zal waarschijnlijk nog een paar keer de Tour rijden, maar je weet het nooit zeker."

De 26-jarige Sloveen gaf daarbij toe dat ook de constante aandacht soms zwaar weegt. "Het klopt dat ik soms zou willen dat ik minder bekend was. Soms is het vermoeiend om foto’s te maken en handtekeningen uit te delen. Maar ik probeer iedereen tevreden te stellen."