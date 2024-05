Valentin Paret-Peintre rijdt solo naar overwinning in de Giro, Romain Bardet klimt in het algemeen klassement

Valentin Paret-Peintre heeft de tiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De eerste rit na de rustdag kreeg een grote groep aanvallers de ruimte om voor de zege te rijden. Op de slotklim reed Paret-Peintre het gat naar koploper Jan Tratnik dicht en ging hij vervolgens solo verder richting de meet.

De Nederlandse wielerfans begonnen de dag met teleurstellend nieuws over kersverse etappewinnaar Olav Kooij. De sprinter van Team Visma | Lease a Bike kreeg koorts tijdens de rustdag, waardoor de beslissing werd genomen dat hij niet meer van start gaat deze Giro. Een aderlating van de ploeg, nadat zij al eerder Robert Gesink en Christophe Laporte zagen uitvallen. Met Cian Uijtdebroeks heeft Visma wel een nog een renner voor het algemeen klassement in de gelederen.

Strijd om de vlucht van de dag

Op het moment dat de vlag werd gezwaaid voor de officiële start van de etappe demarreerden Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) en Simon Clarke (Israel-Premier Tech). Zij pakten direct een mooi gat met het peloton, waar andere renners in de kopgroep probeerden aan uit te sluiten. Alleen Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) slaagde erin het richting de kop van de wedstrijd te dichten, waardoor de groep uit drie renners bestond.

Toch bleef het onrustig in het peloton met meerdere tegenaanvallen. Het verschil met de kopgroep bleef beperkt. Richting de eerste gecategoriseerde klim ging er een grote groep in de aanval, die uiteindelijk kon aansluiten bij de overgebleven Clarke en Demarchi. De kopgroep van 27 renners kreeg al snel de ruimte van het peloton waardoor de voorsprong groeide naar drie minuten.

Jan Tratnik kiest de aanval

Simon Geschke (Cofidis) mocht achttien bergpunten bijschrijven doordat hij als eerste over top van de Camposauro kwam. Ondertussen moest Julian Alaphilippe lossen uit de kopgroep, en ging hij om onbekende redenen langs de medische auto. Niet veel later ging Filippo Fiorelli in de aanval en kreeg hij Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) met zich mee. De Sloveen schroefde het tempo behoorlijk op een ging solo verder op 34 kilometer voor de finish.

De voorsprong van Tratnik groeide langzaam maar zeker tot één minuut ten opzichte van de achtervolgende groep. Daar waren Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale), Marco Friggo (Israel-Premier Tech), Andrea Bagioli (Lidl-Trek) en Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) onderdeel van.

Bardet springt mee in de vlucht

Vooral de aanwezigheid van Bardet in de kopgroep zorgde voor reactie in het peloton. De klassementsmannen zagen daar het gevaar ontstaan van de Fransman voor het algemeen klassement. Het peloton had inmiddels een achterstand van vier minuten op Bardet, en zelfs vijf minuten op de verder uitlopende Tratnik.

Bocca della Selva

Achter de ontketende Tratnik snelden Paret-Peintre en Bardet weg bij Bagioli om de achtervolging in te zetten. Op de slotbeklimming hield de renner van Visma | Lease a Bike knap stand. Met nog vijf kilometer te gaan bedroeg zijn voorsprong nog 40 seconden op de twee achtervolgende Fransmannen.

Toch kregen de twee de Sloveen in het zicht. Valentin Paret-Peintre liet zijn landgenoot achter en reed in razend snelle tijd het gat naar Tratnik dicht. Hij haalde de koploper bij en ging vervolgens solo verder. Dat de snelheid bij de renner van Visma was gaan liggen werd duidelijk toen ook Bardet hem passeerde.

De jongere van de twee Paret-Peintre broers behield zijn voorsprong, en kwam zo als eerste over de streep op de Bocca della Selva. Bardet moest genoegen nemen met de tweede plaats op een halve minuut van de winnaar. De moegestreden Tratnik completeerde het podium. Aurélien Paret-Peintre, de oudere broer van de ritwinnaar, kwam knap als vijfde over de finish.

Strijd op twee fronten

UAE Team Emirates posteerde zich vrijwel de gehele etappe aan kop van het peloton. Lange tijd bleef het rustig tijdens de beklimming terwijl de groep met favorieten steeds dichterbij bij de eerste renners kwamen. Bahrain-Victorious nam ook het nodige werk voor hun rekening, waardoor het verschil met Bardet werd beperkt.

Antionio Tiberi voerde het tempo in de groep met favorieten op, maar de overige mannen hielden simpel zijn wiel. De klassementsrenners hielden zich behoorlijk rustig. Richting de streep probeerde Ben O'Connor nog tijd te winnen op zijn concurrenten, maar vrijwel iedereen kon zijn wiel volgen. Alleen Cian Uijtdebroeks moest van deze groep enkele seconden toegeven.

Sprinters zijn aan zet

De tweede week van de Giro gaat woensdag verder met een etappe voor de sprinters. Na een vrij heuvelachtige start van de rit krijgen de renners in het tweede gedeelte een biljartvlak parcours voorgeschoteld. Het kan dan ook bijna niet anders dat deze etappe eindigt in een massasprint. Dit lijkt op voorhand de ideale rit voor Fabio Jakobsen te zijn vanwege de vlakke finale.

Daguitslag etappe 10

Valentin Paret-Peintre Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:43:50 Romain Bardet Team dsm-firmenich PostNL +0:30 Jan Tratnik Team Visma | Lease a Bike +1:00 Andrea Bagioli Lidl - Trek +1:17 Aurélien Paret-Peintre Decathlon AG2R La Mondiale Team +1:24 Simon Geschke Cofidis zt. Filippo Zana Team Jayco AlUla zt. Domenico Pozzovivo VF Group - Bardiani CSF - Faizanè zt. Nicola Conci Alpecin - Deceuninck +1:41 Esteban Chaves EF Education - EasyPost +1:56 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +3:36

Algemeen klassement na etappe 10

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 36:48:08 Daniel Felipe Martinez BORA - hansgrohe +2:40 Geraint Thomas UAE Team Emirates +2:58 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +3:39 Cian Uijtdebroeks Team Visma | Lease a Bike +4:15 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +4:27 Romain Bardet (+7) Team dsm-firmenich PostNL +4:57 Lorenzo Fortunato (-1) Astana Qazaqstan Team +5:19 Filippo Zana (+4) Team Jayco AlUla +5:23 Einer Rubio (-2) Movistar Team +5.28 Thymen Arensman (-2) INEOS Grenadiers +5:52