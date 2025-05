Spektakel in lastige Giro-etappe: nieuwe drager roze trui, ondanks tijdverlies

De zevende etappe van de Giro d'Italia markeerde de eerste échte test in de bergen voor de klassementsrenners. Juan Ayuso deelde bij de eerste aankomst bergop direct een flinke tik uit aan zijn concurrenten. De Spanjaard van UAE Team Emirates kwam als eerste over de streep in Tagliacozzo en gaf Primoz Roglic het nakijken. Ondanks de overwinning van Ayuso neemt Roglic de roze trui over van Mads Pedersen.

Al vroeg in de etappe probeerden enkele renners hun slag te slaan, met in hun achterhoofd een roze-droom. De kans was aanwezig dat rozetruidrager Mads Pedersen na de afgelopen vier ritten de leiderstrui zou moeten afstaan. Wout Poels ging vol voor zijn trilogie en zette een aanval in, maar het peloton liet hem niet gaan en haalde hem snel terug. De Nederlander moet dus nog even wachten op zijn felbegeerde ritzege in de Giro.

Strijd om de vlucht van de dag en valpartij Kaden Groves

Ook UAE-renner Jay Vine waagde een ontsnappingspoging, maar de ploeg van Primoz Roglic gaf hem geen ruimte, omdat hij als te grote bedreiging werd gezien. BORA-hansgrohe dichtte het gat, waarna de zeven resterende koplopers, inclusief Nederlander Gijs Leemreinze, de zege van het peloton kreeg.

De winnaar van gisteren, Kaden Groves, zorgde voor een opvallend moment toen hij in de afdaling bijna ten val kwam. Hij miste een bocht en belandde in de bosjes, maar wist zich gelukkig snel te herstellen en kon zijn weg zonder ernstige gevolgen voortzetten. Ook kopman David Gaudu kwam ten val, maar kon dankzij hulp van zijn ploeg het peloton weer bereiken.

Juan Ayuso deelt tik uit aan Primoz Roglic

Negen kilometer voor de finish werden Leemreize en enkele andere vluchters ingelopen, waarna ook de overige aanvallers werden gegrepen door het razendsnelle peloton. Het wachten was vooral op de laatste drie kilometers, waar de weg steil omhoog liep. Het was Giulio Ciccone die als eerste van de klassementsmannen tot twee keer toe de aanval inzette nabij zijn woonplaats.

De favorieten dichtten het gat ogenschijnlijk makkelijk, waarna Thymen Arensman voor Egan Bernal het tempo opvoerde. De Colombiaanse kopman van INEOS Grenadiers plaatste op 700 meter een demarrage, waar Primoz Roglic het antwoord schuldig op moest blijven. Juan Ayuso zag zijn kans schoon om tijd te pakken en ging erop en erover. De topfavoriet van de Giro kwam in de eerste aankomst bergop als eerste over de finish in Tagliacozzo. UAE-ploeggenoot Isac del Torro kwam als tweede over de streep voor Bernal, die het podium completeerde.

Primoz Roglic herovert de roze trui

Waar Ayuso tot zijn eigen verbazing de sterkste was op een aankomst die Roglic beter zou moeten liggen, is het toch de Sloveen die de leiding in het algemeen klassement overneemt. Roglic hield net genoeg seconden over om de roze trui, die hij na de tweede etappe kortstondig in handen had, terug te pakken van Pedersen. Ayuso volgt op vier tellen, nummer drie Del Toro staat negen seconden achter de Sloveen.