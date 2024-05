Tadej Pogacar is ook in het Giro-geldklassement ver boven de rest verheven

Tadej Pogacar was de grote winnaar van de Giro d'Italia 2024. In alle opzichten vermorzelde de Sloveen de rest van het peloton. Hij won liefst zes ritten en pakte op drie tellen na tien minuten op de nummer twee, Daniel Felipe Martínez.

Ook in het geldklassement betreffende de Ronde van Italië is Pogi uiteraard iedereen de baas. Doordat hij de eindzege, zes ritzeges en de bergtrui ook nog aanvulde met twintig dagen de roze leiderstrui dragen, harkte Pogacar 414.751 euro binnen. Martinez moest het stellen met 155.644 euro en sprinter Jonathan Milan met 85.314 euro.

Giro-leider Tadej Pogacar blijft maar winnen: dit is de enorme prijzenkast van het wielerfenomeen Tadej Pogacar lijkt dit seizoen onverslaanbaar. De Sloveen wint de ene wedstrijd na de andere en gaat ook de eindzege in de Giro d'Italia pakken. Het zorgt ervoor dat de pas 25-jarige bouwt aan een enorme prijzenkast.

Thymen Arensman

De enige nederlander in de top tien is Thymen Arensman. Hij reed een solide Giro, al bleef de gehoopte ijzersterke slotweek uit, anders had er meer ingezeten dan plek zes in het eindklassement. Wat geld betreft staat hij op plek negen, met 28.949.

Geen bedrag waarmee je de rest van je leven niet meer hoeft te fietsen, maar in het wielrennen werkt het qua prijzengeld anders dan in pakweg tennis of darts. In wezen is het een teamsport, in de zin dat je gewoon een salaris krijgt van je werkgever. En een wielerteam vangt weer geld door sponsoren aan zich te verbinden.

Thymen Arensman wederom zesde in grote ronde: 'Als je dik boven de 70 kilo bent...' Thymen Arensman reed zich de afgelopen Giro d'Italia voor de derde keer naar een zesde plek in een grote ronde. De Nederlander zorgde met zijn ploeg INEOS wel voor een podiumplek voor Geraint Thomas, maar Arensman zelf verloor vooral in het openingsweekend veel tijd.

Giro-geldklassement 2024

Tadej Pogacar (414.751 euro) Daniel Felipe Martinez (155.644 euro) Jonathan Milan (85.314 euro) Geraint Thomas (79.418 euro) Tim Merlier (45.909 euro) Antonio Tiberi (45.570 euro) Julian Alaphilippe (39.145 euro) Kaden Groves (31.376 euro) Thymen Arensman (28.949 euro) Ben O'Connor (28.053 euro)

Tour de France

Voor de casual wielerfan is het nu aftellen naar de Tour de France 2024, nog immers de populairste wielerkoers ter wereld. Pogacar wil in Frankrijk een poging wagen om de dubbel Giro-Tour klaar te spelen. Wie hem als een beest te keer zag gaan in Italië geeft de onverzadigbare Pogacar alle kans. Het is nog niet zeker of de geblesseerde titelhouder Jonas Vingegaard van start gaat in de Tour.