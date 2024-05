Tom Dumoulin beleefde met camera op zijn neus 'vreselijke' Tour de France bij Jumbo-Visma: 'Ergste periode van mijn leven'

Oud-wielrenner Tom Dumoulin werd wereldkampioen tijdrijden, won de Ronde van Italië en pakte op twee Olympische Spelen zilver. Een prachtige carrière, maar ook eentje met de nodige diepe dalen. De Limburger voelde zich op zijn allerslechtst rond de Tour de France van 2020 en vertelt daar nu uitgebreid over.

Dumoulin verruilde na een aantal succesvolle jaren wielerploeg Sunweb in 2019 voor Jumbo-Visma, de sterrenploeg van de wielerwereld. De ploeg kende geweldige tijden, maar Dumoulin op dat moment niet. "Ik was de enige die helemaal niet goed in zijn vel zat, die constant aan het sukkelen was", vertelt hij in een uitgebreid interview met Mezza.

Omdat Jumbo-Visma wel een stormachtige ontwikkeling doormaakte, voelde Dumoulin niet de ruimte om zich slecht te voelen. "Ze probeerden heus mee te denken. Maar op momenten dat je het echt moeilijk hebt, wil je eigenlijk gewoon een knuffel."

Tom Dumoulin onthult dramatische gevolgen van val in Vuelta: ‘Ik kon mijn darmen zien’ We schrijven de Vuelta van 2012. In de achtste etappe wilde de toen 21-jarige Tom Dumoulin op jacht naar de ritzege. In een afdaling ging het echter helemaal mis voor de renner van Argos-Shimano. De gevolgen van zijn valpartij blijken nog veel groter dan tot nu toe bekend was.

Die knuffel kreeg Dumoulin niet. Kort na de corona-uitbraak in 2020 voelde Dumoulin zich echt belabberd. "Ik poepte alleen maar slijm en bloed, er kwam geen normale ontlasting meer uit." Hoewel Dumoulin niet goed kon trainen en niet goed in zijn vel zat, werd hij door Jumbo-Visma wel als een van de kopmannen van de Tour de France 2020 aangewezen. "Het was vreselijk. De ergste periode van mijn leven", weet Dumoulin.

Gevolgd voor een documentaire

Tijdens de Tour de France volgde de NOS de wielerploeg met veel camera's op de voet. Dumoulin speelt een enorm belangrijke rol in de documentaire Code Geel. Hij vond het vreselijk en zal de documentaire nooit terugkijken. "Dat is een verfilming van mij op mijn absolute dieptepunt. Natuurlijk, de NOS had alle rechten op te filmen, dat was keurig afgesproken. Maar op zo'n moment ben jij als mens het slachtoffer."

'Ik wilde gewoon fietsen': Tom Dumoulin voelde zich een 'buitenbeentje' in de wielerwereld Tom Dumoulin stopte op relatief vroege leeftijd met profwielrennen. Een van Nederlands succesvolste renners kneep op 31-jarige leeftijd in de remmen. Na zijn actieve carrière reisde Dumoulin met schrijver Nando Boers naar de belangrijkste plekken uit zijn loopbaan. Daar rolde het boek 'Op gevoel' uit. Bij talkshow Renze sprak Dumoulin over zijn biografie.

Dumoulin vindt dat er grenzen zijn overschreden tijdens die Tour de France. De jaren daarna beleefde hij weinig plezier aan het wielrennen. In 2022 stopte Dumoulin als prof. Een bevrijding. "Ik heb gewoon de tijd genomen om leuke dingen te doen. Uitrusten, op vakantie biertjes drinken met vrienden."

Aanstaande papa Tom Dumoulin wil dat zijn kindje wat anders gaat doen dan wielrennen: 'Het is gewoon een hele gevaarlijke sport' Tom Dumoulin had zelf nooit de droom om profrenner te worden. Hij wilde geen 'roem, geld of grote wedstrijden'. De aanstaande vader hoopt ook niet dat zijn kindje besluit om in zijn voetsporten te treden als wielrenner. "Het is gewoon een hele gevaarlijke sport."

Binnenkort vader

De laatste tijd is Dumoulin veel in het nieuws. Niet alleen omdat volgende week het boek Op gevoel over zijn wielerleven uitkomt, maar ook omdat hij mooi persoonlijk nieuws heeft. Tom en zijn Maxime verwachten een kindje. In de talkshow Renze gaf Dumoulin toe dat hij hoopt dat zijn toekomstige zoon of dochter later geen wielerambities heeft. Dumoulin is nu bij de NOS commentator en analist, ook deze zomer tijdens de Tour de France.