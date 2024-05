Visma-baas Richard Plugge positief ondanks horrorcrashes Jonas Vingegaard en Wout van Aert: 'Beste voorjaar ooit'

Het was een bewogen voorjaar voor Visma | Lease a Bike. Er werden verschillende koersen gewonnen, maar de grote doelstellingen werden niet behaald. Dat kwam mede door de verschrikkelijke valpartijen van Jonas Vingegaard en Wout van Aert. Toch spreekt ploegbaas Richard Plugge niet van een crisis. "Misschien als je op volle oorlogssterkte bent en niet mee doet."

Ondanks dat Visma de eerste ploeg ooit is die in een jaar zowel Parijs-Nice als de Tirreno-Adriatico wint, wordt er door de buitenwacht gesproken van een slecht voorjaar. Dat komt vooral door de personele problemen bij het geel-zwarte team. "We misten de aanwezigheid om voor de zege te vechten in Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Dat waren onze doelstellingen. In die zin is het zonde en tegenvallend, een beetje sweet and sour", zo stelt Plugge tegenover Het Laatste Nieuws. "Cijfermatig was het ons beste voorjaar ooit."

Vingegaard en Van Aert gingen afgelopen voorjaar hard naar het asfalt. Dit zorgde voor een flinke dreun bij het team. "Dat die jongens zo in de kreukels lagen, was niet leuk, maar het was niet enkel Wout en Jonas. Jan Tratnik lag erbij in Gent-Wevelgem, Christophe Laporte die topniveau miste, Wilco Kelderman die uitvalt en zo kan ik er nog een paar opnoemen... Dan kan je moeilijk zeggen dat we fysiek niet gedaan hebben wat we moesten doen."

Inmiddels gaat het weer wat beter met de twee grote namen van Visma | Lease a Bike. Wout van Aert maakte alweer wat kilometers en ook Vingegaard reed dinsdag zijn eerste kilometers buiten op de fiets.

Jonas Vingegaard voor het eerst weer op de fiets: 'Ik hoop bij de start van de Tour de France te zijn' Team Visma | Lease a Bike heeft dinsdagmiddag een filmpje op de sociale kanalen gezet met Jonas Vingegaard in de hoofdrol. De Deense renner ging dit voorjaar enorm hard onderuit en kan nu voor het eerst weer buiten fietsen.

Tour de France

Omdat beide mannen al wel weer op de fiets zitten, wordt er toch alweer gesproken over de Tour de France. Met Van Aert wordt er de komende tijd een planning gemaakt, terwijl met Vingegaard nog even wordt aangekeken hoe het met hem gaat richting de grote ronde. "Wat Jonas betreft, is de Tour voor ons niet uitgesloten. We gaan met hem enkel naar de Tour als hij honderd procent is. Ik heb er goede hoop op."