De Giro d'Italia zit precies op de helft en Thymen Arensman maakt nog altijd volop kans op een topklassering. Dinsdag was hij de beste van alle klassementsrenners in de tijdrit en pakte hij veel tijd op de concurrenten. Daardoor staat hij keurig derde en zijn de rozetruidrager en topfavoriet Jonas Vingegaard weer wat meer in het zicht gekomen.

Na de pittige finale van de etappe was het Jonas Vingegaard die voor de tweede keer won, en andermaal wat seconden snoepte van zijn concurrenten. Alleen Felix Gall kon tot het eind volgen. Ondanks de tweede zege van de Deense topfavoriet heeft hij nog altijd niet het iconische 'maglia rosa' om zijn schouders.

Klassementen en uitslagen Giro d'Italia

In het algemeen klassement zijn opnieuw wat verschuivingen te vinden. Afonso Eulalio draagt nog altijd de roze trui, maar ziet Vingegaard en Arensman flink dichterbij komen. De Deen van Visma | Lease a Bike volgt nu op 27 tellen en dat is waarschijnlijk ruimschoots genoeg om de Portugees de komende dagen te ontdoen van het roze. Arensman volgt op 1:57, met vlak achter hem Felix Gall (2:24), Ben O'Conner (2:48) en Jai Hindley (3:06).

De paarse puntentrui hangt nog altijd om de schouders van de pijlsnelle Fransman Paul Magnier. Hij won al twee etappes in deze Giro, en houdt Jonathan Milan achter zich. Vingegaard heeft de leiding in het bergklassement verstevigt en heeft nu al een straatlengte voorsprong op Diego Sevilla, die er in Bulgarije meermaals op uit trok in de kopgroep. De Deen zal dus de blauwe trui dragen. Eulalio leidt ook het jongerenklassement, maar die zal dan weer gedragen worden door nummer twee Giulio Pellizzari.

Elfde etappe op woensdag 20 mei

Na het tijdritgeweld van dinsdag gaat er woensdag weer wat geklommen worden. Er zijn drie colletjes. Twee van de derde en een van de tweede categorie. De kans is aanwezig dat aanvallers hun gang mogen gaan, maar mogelijk zien we opnieuw wat verschuivingen in het algemeen klassement. De volgende grote bergetappe vindt zaterdag plaats (etappe 14).

